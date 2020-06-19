***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.06.2020 10:37
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın. Ercüment ALPTEKİN'in, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Münip YÜCEL'in ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesi www.edip.com adresinde yayınlanmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851942
BIST
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En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|TCELL
|17,85
|482.928.659
|% 9,98
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KRDMA
|3,37
|37.113.633
|% 8,71
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|1.942.445
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|8.886.236
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|KRDMD
|3,15
|839.850.402
|% 3,62
|
|TCELL
|17,85
|482.928.659
|% 9,98
|
|GARAN
|8,22
|235.754.060
|% 1,11
|
|TKFEN
|17,40
|218.576.017
|% 6,10
|
|ASELS
|32,62
|204.520.741
|% 0,06
|
|KRDMD
|3,15
|839.850.402
|% 3,62
|
|TSKB
|1,29
|88.765.468
|% 0,78
|
|PETKM
|4,10
|154.650.565
|% 1,49
|
|GARAN
|8,22
|235.754.060
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,37
|66.875.176
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5052
|8,5479
|% 0,16
|
|Frank
|7,1909
|7,2343
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|8,38
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,89
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.497
|10,60
|
|Tam
|2.548
|2.562
|10,80
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,30
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|42,10
|42,10
|0,59
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