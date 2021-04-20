***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2021 17:07
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın. Ercüment ALPTEKİN'in, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Münip YÜCEL'in ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesi www.edip.com adresinde yayınlanmaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929668
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|JANTS
|709,50
|49.277.647
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.248.053
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.265.229
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,31
|22.558.339
|% 9,49
|
|FADE
|14,40
|42.549.951
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.091.368
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.602.139
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,12
|1.295.982.501
|% 1,71
|
|EREGL
|18,36
|1.206.796.797
|% 1,10
|
|PETKM
|6,52
|927.328.912
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,84
|671.236.263
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,33
|645.124.355
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,84
|671.236.263
|% -1,08
|
|GARAN
|7,12
|1.295.982.501
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,14
|357.344.759
|% 2,88
|
|TSKB
|1,27
|209.341.892
|% -1,55
|
|PETKM
|6,52
|927.328.912
|% -1,36
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1087
|8,1141
|% 0,32
|
|Euro
|9,7714
|9,7803
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,2988
|11,3555
|% 0,21
|
|Frank
|8,8398
|8,8930
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1591
|2,1699
|% 0,44
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.776
|1.777
|5,10
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|Altın Gr.
|464
|464
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,21
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|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,10
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|B. Petrol
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|67,40
|0,35
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Seans Raporu
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Yüzde -7.54 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 138 adet işlem
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17:15EUHOL
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17:10BTCIM
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.17 ) 1, 190
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