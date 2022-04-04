***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.04.2022 16:56
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Ahmet AKIN'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesi www.edip.com adresinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015476
BIST
18:052.311
En Yüksek
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|: 0,15%
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|Açılış
|: 914,04
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|Önceki Kapanış
|: 909,14
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915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6969
|14,7050
|% 0,15
|
|Euro
|16,1648
|16,1862
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,2248
|19,3212
|% 0,14
|
|Frank
|15,8183
|15,9136
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9071
|3,9267
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,53
|
|Altın Gr.
|915
|915
|5,78
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,49
|
Seans Raporu
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