***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Ahmet AKIN'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Ercüment ALPTEKİN'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesi www.edip.com adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015476BIST