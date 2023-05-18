***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.05.2023 14:50
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi, Sayın, Aydın YURDUM'un, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sayın, Ahmet AKIN'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü sorumlusu Sayın,Cengiz AKKOÇ'un seçilmelerine, "Denetim Komitesi Başkanlığına" Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Aydın YURDUM'un, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın, Necmittin TUNCAY'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi" Başkanlığına Sayın, Necmittin TUNCAY'ın üyeliğe Sayın, İsmail KOÇ'un seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsızlık Beyanları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152303
BIST
15:264.533
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -128,44
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2619,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0351
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2621,3681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0763
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:261.256,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,58
|Açılış
|: 1.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DOBUR
|35,32
|9.206.402
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|15.398.123
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|783.949.185
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,54
|99.981.998
|% -9,17
|
|AKYHO
|1,89
|21.030.148
|% -8,70
|
|DGGYO
|26,20
|71.781.614
|% -8,58
|
|GOKNR
|11,62
|178.226.311
|% -7,63
|
|THYAO
|133,60
|4.112.199.042
|% -2,55
|
|KCHOL
|78,65
|2.061.669.451
|% -3,02
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|ASTOR
|48,00
|1.793.747.481
|% -7,51
|
|EKGYO
|6,14
|1.603.202.913
|% -4,21
|
|ISCTR
|10,90
|2.042.318.642
|% -2,50
|
|YKBNK
|9,12
|1.451.418.018
|% -2,56
|
|AKBNK
|15,16
|1.831.331.237
|% -2,70
|
|DOHOL
|8,46
|605.305.541
|% 3,42
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7877
|19,7920
|% 0,18
|
|Euro
|21,3603
|21,3681
|% -0,36
|
|Sterlin
|24,5462
|24,6693
|% -0,18
|
|Frank
|21,8945
|22,0264
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2615
|5,2879
|% 0,20
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|6,00
|
|Tam
|9.020
|9.254
|2,23
|
|Yarım
|4.456
|4.569
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.221
|2.277
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,98
|15,00
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|-0,19
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -147, 88 kaybederek (% -2.87 ) 4, 998
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISCTR, YKBNK
-
15:41XU100
Endeks 4, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 85 altında . İşlem hacmi 38, 584.00 milyon TL de
-
15:41ANGEN
Yüzde -50.89 oranında düşüşle 9.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 250, 279 adet işlem
-
15:40BVSAN
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 42.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 300 adet işlem