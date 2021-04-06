***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.04.2021 09:15
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923633
BIST
10:041.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.442
10:048,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:049,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:04452,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,69
|Açılış
|: 452,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:04
|JANTS
|969,30
|55.047.718
|% 17,99
|
|NTGAZ
|12,43
|167.793
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|ERBOS
|83,45
|26.141.791
|% 9,95
|
|FENER
|40,44
|101.605.944
|% 7,10
|
|GLRYH
|3,35
|340.006
|% -13,45
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|FENER
|40,44
|101.605.944
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,00
|55.380.396
|% -0,99
|
|JANTS
|969,30
|55.047.718
|% 17,99
|
|BJKAS
|8,11
|52.179.893
|% -2,05
|
|KOZAL
|125,50
|50.846.929
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,00
|55.380.396
|% -0,99
|
|TSKB
|1,40
|14.881.197
|% 0,72
|
|ODAS
|3,73
|27.626.684
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,11
|52.179.893
|% -2,05
|
|GARAN
|6,92
|42.595.942
|% 0,29
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1291
|8,1371
|% 0,43
|
|Euro
|9,5968
|9,6102
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,2553
|11,3117
|% 0,25
|
|Frank
|8,6318
|8,6838
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1618
|2,1727
|% 0,43
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,06
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,71
|
Seans Raporu
10:04
daha fazla
-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, EKGYO, PETKM
-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, TUPRS
-
10:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 23 kaybederek (% -0.02 ) 1, 241
-
10:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, SNKRN
-
10:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, IDEAS, UTPYA, TRILC