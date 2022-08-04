***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 18:16
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDIP
Açıklamalar Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Akın Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051998
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1342
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.032,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.032,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,53
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9457
|17,9497
|% 0,13
|
|Euro
|18,3522
|18,3836
|% 0,78
|
|Sterlin
|21,7058
|21,8146
|% -0,01
|
|Frank
|18,6807
|18,7932
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7628
|4,7867
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|24,59
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.032
|13,98
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.902
|6.977
|74,00
|
|Yarım
|3.363
|3.411
|36,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.705
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|94,60
|94,60
|-2,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO