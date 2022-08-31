***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2022 13:34
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDIP
Açıklamalar Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Akın Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059070
BIST
13:403.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,39
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:4018,2033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:4018,1618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0487
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:401.001,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,85
|Açılış
|: 1.000,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:38
|EGGUB
|279,40
|88.846.750
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.799.009
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.208.045
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.219.653
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.888.119
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,33
|3.250.133
|% -8,58
|
|PAMEL
|129,00
|5.524.271
|% -6,52
|
|THYAO
|71,95
|3.990.206.678
|% 2,13
|
|GARAN
|23,24
|1.846.670.712
|% -4,05
|
|HALKB
|8,30
|1.625.997.249
|% 5,87
|
|PETKM
|13,65
|1.600.875.355
|% 1,49
|
|EKGYO
|4,05
|1.214.137.747
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,05
|1.214.137.747
|% 0,50
|
|HALKB
|8,30
|1.625.997.249
|% 5,87
|
|VAKBN
|7,05
|1.195.209.617
|% 6,02
|
|YKBNK
|6,79
|1.104.379.083
|% -1,02
|
|PETKM
|13,65
|1.600.875.355
|% 1,49
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1851
|18,1982
|% -0,02
|
|Euro
|18,1583
|18,1622
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,0788
|21,1845
|% -0,12
|
|Frank
|18,4937
|18,6051
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-61,00
|
|Tam
|6.725
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|-3,11
|