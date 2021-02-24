***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2021 15:07
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDIP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Feza Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912156
BIST
16:221.500
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -18,15
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:227,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0859
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1911
En Düşük
7,0712
16:228,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1034
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7400
En Düşük
8,5921
16:22415,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,83
|Açılış
|: 415,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PKENT
|1.760,00
|5.871.534
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|KSTUR
|315,10
|1.477.189
|% 9,98
|
|DITAS
|15,48
|3.226.280
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.628.298
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.204.192
|% -9,96
|
|THYAO
|12,87
|1.812.269.504
|% -1,15
|
|KOZAL
|135,90
|1.799.629.367
|% 1,87
|
|SASA
|39,06
|1.694.247.979
|% 7,54
|
|GUBRF
|76,40
|1.513.419.175
|% -7,11
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,33
|790.888.517
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,90
|295.564.285
|% -9,09
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|TSKB
|1,76
|473.172.140
|% -2,22
|
|ODAS
|4,08
|982.530.064
|% 2,51
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1841
|7,1911
|% 1,21
|
|Euro
|8,7229
|8,7400
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,0842
|10,1348
|% 0,85
|
|Frank
|7,8650
|7,9124
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9055
|1,9151
|% 0,86
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,87
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|35,72
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|17,28
|
|Çeyrek
|667
|683
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,85
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:35PEGYO
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 359, 382 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 6 kaybederek (% -1.04 ) 1, 573
-
16:31XU100
Endeks 1, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 38 altında . İşlem hacmi 24, 864.00 milyon TL de
-
16:31KRGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 854, 759 adet işlem
-
16:30MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 512 adet işlem