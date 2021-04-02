***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2021 09:17
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDIP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Feza Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922741
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
0
En Düşük
0
18:058,0487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0569
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,1260
En Düşük
8,0365
18:059,5135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0771
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,5962
En Düşük
9,4835
18:05450,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,90
|Açılış
|: 450,07
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
448,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|NTGAZ
|9,35
|160.427
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0436
|8,0487
|% -0,70
|
|Euro
|9,4819
|9,5135
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,1229
|11,1787
|% -0,53
|
|Frank
|8,5298
|8,5811
|% -0,51
|
|Riyal
|2,1420
|2,1527
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|6,31
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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