***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.08.2021 14:26
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDIP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959659
BIST
17:141.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,26
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:148,5079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:149,9386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0344
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:14486,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 486,28
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:12
|BASGZ
|22,44
|218.345.398
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|181.955.560
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|39.674.546
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|281.302
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,20
|2.283.305
|% 9,50
|
|KRONT
|37,62
|76.893.556
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.169.292
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,32
|157.879.488
|% -8,96
|
|FONET
|14,35
|19.132.738
|% -8,48
|
|GARAN
|9,36
|998.443.880
|% 0,75
|
|EREGL
|18,84
|649.506.326
|% 1,56
|
|TUPRS
|99,40
|521.300.070
|% -1,00
|
|SISE
|8,68
|509.993.515
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,66
|487.254.803
|% -0,26
|
|GARAN
|9,36
|998.443.880
|% 0,75
|
|ODAS
|1,43
|144.919.773
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,60
|265.076.976
|% -3,70
|
|YKBNK
|2,55
|246.137.047
|% 0,39
|
|TSKB
|1,30
|87.305.597
|% -0,76
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5045
|8,5064
|% 0,00
|
|Euro
|9,9327
|9,9391
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,5526
|11,6105
|% 0,09
|
|Frank
|9,2291
|9,2847
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2599
|2,2712
|% 0,13
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-1,18
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|-4,87
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-2,36
|
|Çeyrek
|779
|797
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,95
|65,95
|-0,50
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:25GSDHO
Yüzde 6.04 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 819, 703 adet işlem
-
17:24RTALB
Yüzde 6.12 oranında artışla 22.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 892, 626 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, KRDMD
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 3 artarak (% 0.65 ) 1, 281
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASGZ, GESAN, PAMEL, BRLSM, AGYO