Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EFG* *BIENY*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

11.05.2023 15:25
***EFG* *BIENY*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arz


***EFG******BIENY*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [BIENY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BİEN Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150428


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:464.859
Değişim :  8,10% |  364,03
Açılış :  4.492  
Önceki Kapanış :  4.494  
En Yüksek
4.872 En Düşük
4.492
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 23,10 31.689.537 % 10,00  
ULKER 35,64 522.827.470 % 10,00  
HALKB 11,33 760.848.056 % 10,00  
ALFAS 267,40 323.006.141 % 10,00  
KRGYO 17,82 13.232.505 % 10,00  
daha fazla
17:46 Alış Satış %  
Dolar 19,5653 19,5758 % 0,19  
Euro 21,4122 21,4173 % -0,13  
Sterlin 24,4448 24,5674 % -0,56  
Frank 21,7918 21,9230 % -0,33  
Riyal 5,2032 5,2293 % 0,21  
daha fazla
17:46 Alış Satış %  
Altın Ons 2.020 2.020 -10,18  
Altın Gr. 1.271 1.272 -3,29  
Cumhuriyet 9.550 9.656 182,00  
Tam 9.489 9.772 224,20  
Yarım 4.652 4.912 176,00  
Çeyrek 2.319 2.449 88,00  
Gümüş.Ons 24,37 24,39 -1,00  
Gümüş Gr. 15,36 15,38 -0,58  
B. Petrol 75,19 75,19 -1,22  
Seans Raporu 17:46
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru