***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
07.02.2020 18:38
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504
Transferler
-17.193.782 17.193.782 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
72.915 4.018.011 136.759 -2.479.083 1.748.602 1.748.602
Dönem Karı (Zararı)
-2.479.083 -2.479.083 -2.479.083
Sermaye Arttırımı
66.000.000 66.000.000 66.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.657.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Transferler
153.106 -2.632.189 2.479.083 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.630 78.626 22.537.694 22.675.950 22.675.950
Dönem Karı (Zararı)
22.537.694 22.537.694 22.537.694
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 0 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.105.514 -10.023.572
Dönem Karı (Zararı)
22.537.694 -2.479.083
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.537.694 -2.479.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
421.938 -6.021.513
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.122.482 2.851.849
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.690.600 314.980
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.690.600 314.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.647.449 -9.456.372
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.887.475 -11.047.421
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
240.026 1.591.049
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.451.760 1.021.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-195.455 -752.979
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-554.000 -1.346.052
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
358.545 593.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.484.775 -9.520.738
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.147.194 19.609.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.648.849 423.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.648.849 423.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.416.559 -8.729.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.416.559 -8.729.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
182.137 779.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.060 1.534.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-470.060 1.534.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-519.276 72.915
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
280.496 -225.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.578.588 -22.985.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-530.164 -27.103.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.048.424 4.117.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları