***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler48.450.000 25.355.592 -205.626 1.652.079 -136.759 7.709.576 -8.373.576 -17.193.782 57.257.504 57.257.504Transferler-17.193.782 17.193.782 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)72.915 4.018.011 136.759 -2.479.083 1.748.602 1.748.602Dönem Karı (Zararı)-2.479.083 -2.479.083 -2.479.083Sermaye Arttırımı66.000.000 66.000.000 66.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.657.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106Transferler153.106 -2.632.189 2.479.083 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)59.630 78.626 22.537.694 22.675.950 22.675.950Dönem Karı (Zararı)22.537.694 22.537.694 22.537.694Dönem Sonu Bakiyeler18 114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 0 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.105.514 -10.023.572Dönem Karı (Zararı)22.537.694 -2.479.083Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.537.694 -2.479.083Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler421.938 -6.021.513Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.122.482 2.851.849Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.690.600 314.980Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.690.600 314.980Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.647.449 -9.456.372Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.887.475 -11.047.421Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler240.026 1.591.049Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.451.760 1.021.009Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-195.455 -752.979Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-554.000 -1.346.052Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler358.545 593.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.484.775 -9.520.738Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-4.147.194 19.609.895Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.648.849 423.489İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.648.849 423.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.416.559 -8.729.985İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.416.559 -8.729.985Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)182.137 779.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-470.060 1.534.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-470.060 1.534.167Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-519.276 72.915Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler280.496 -225.519İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.578.588 -22.985.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-530.164 -27.103.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.048.424 4.117.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları