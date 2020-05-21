***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 7.709.576 -25.567.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106Transferler-2.479.083 -2.479.083Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.098 799.855 823.953 823.953Dönem Karı (Zararı)799.855Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -132.711 5.694.188 7.709.576 -28.046.441 799.855 125.830.059 125.830.059Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056Transferler22.537.695 -22.537.695Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-191.399 1.578.187 1.386.788 1.386.788Dönem Karı (Zararı)1.578.187Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -73.081 5.557.317 7.862.682 -5.661.852 1.578.187 149.068.845 149.068.845Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-81.937.277 -15.460.034Dönem Karı (Zararı)1.578.187 799.855Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.578.187 799.855Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.510.349 -1.013.972Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler253.883 949.230Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler900.000 1.329.380Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler900.000 1.329.380Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-547.084 -4.002.825Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-607.458 -4.053.971Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler60.374 51.146Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.866.618 1.463.222Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler36.932 -752.979Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler132.116 -1.346.052Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-95.184 593.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-85.320.358 -17.775.880Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-82.178 -517.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.575.219 -126.897İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.575.219 -126.897Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.046.840 -21.547.569İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.046.840 -21.547.569Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)103.010 -150.570Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.614.852 1.730.256İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.614.852 1.730.256Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-382.817 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-125.613 8.162.304İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.975.991 -5.326.123Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.495.521 -3.404.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.480.470 -1.921.507Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-79.231.822 -17.989.997Ödenen Faiz-60.374 -51.148Alınan Faiz627.992 4.053.971Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.273.073 -1.463.222Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -9.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 660.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 660.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 1.444.879Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -784.267FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-488.675 -272.512Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-488.675 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -272.512YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.425.952 -15.071.934Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi563.786 2.962.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.862.166 -12.109.534DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ85.472.342 75.002.554DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.610.176 62.893.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 16.234.029 103.148.958Finansal Yatırımlar5 91.494 849.114Ticari Alacaklar7 28.356.157 47.931.376İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar28.356.157 47.931.376Diğer Alacaklar8 108.636.377 6.089.956İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.424.888 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar107.211.489 6.089.956Peşin Ödenmiş Giderler9 722.462 825.472Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 3.566.913 2.451.760ARA TOPLAM157.607.432 161.296.636TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR157.607.432 161.296.636DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 8.762.927 7.923.128Diğer Alacaklar8 3.626.835 3.126.415İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.626.835 3.126.415Maddi Duran Varlıklar10 2.542.748 2.674.864Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 229.595 134.411Ertelenmiş Vergi Varlığı19 69.218 411.846TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.231.323 14.270.664TOPLAM VARLIKLAR172.838.755 175.567.300KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 12.052.302 17.573.205İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.052.302 17.573.205Ticari Borçlar7 2.989.856 1.375.004İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.989.856 1.375.004Diğer Borçlar8 402.818 528.432İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar402.818 528.432Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü332.725 1.134.684Kısa Vadeli Karşılıklar6.670.694 6.195.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 836.714 1.261.041Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.833.980 4.933.980ARA TOPLAM22.448.395 26.806.346TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.448.395 26.806.346UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar966.700 765.593İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar966.700 765.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar21 966.700 765.593Uzun Vadeli Karşılıklar354.815 313.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 354.815 313.305TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.321.515 1.078.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.769.910 27.885.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.068.845 147.682.056Ödenmiş Sermaye15 114.450.000 114.450.000Sermaye Düzeltme Farkları15 25.355.592 25.355.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-73.081 -73.081Diğer Kazançlar (Kayıplar)-73.081 -73.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.557.317 5.748.716Yabancı Para Çevrim Farkları5.557.317 5.748.716Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 7.862.682 7.862.682Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.661.852 -28.199.547Net Dönem Karı veya Zararı1.578.187 22.537.694TOPLAM ÖZKAYNAKLAR149.068.845 147.682.056TOPLAM KAYNAKLAR172.838.755 175.567.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.792.571.639 610.515.516Satışların Maliyeti16 -3.790.975.258 -610.023.403TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.596.381 492.113Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı3.040.719 2.831.005FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 3.040.719 2.831.005BRÜT KAR (ZARAR)4.637.100 3.323.118Genel Yönetim Giderleri-4.112.926 -6.420.869Pazarlama Giderleri-240.582 -151.309Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler891.769 50.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-61.966 -50.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.113.395 -3.248.775FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.113.395 -3.248.775Finansman Gelirleri17 1.388.301 4.237.569Finansman Giderleri18 -287.041 -188.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.214.655 799.855Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-636.468 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-293.840 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -342.628 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.578.187 799.855DÖNEM KARI (ZARARI)1.578.187 799.855Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.578.187 799.855Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-191.399 24.098Yabancı Para Çevrim Farkları-191.399 24.098Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-191.399 24.098TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.386.788 823.953Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.386.788 823.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846280BIST