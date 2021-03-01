***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.03.2021 17:47
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.657.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
153.106 -2.632.189 2.479.083 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.630 78.626 22.537.694 22.675.950 22.675.950
Dönem Karı (Zararı)
22.537.694 22.537.694 22.537.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 114.450.000 25.357.694 147.682.056 147.682.056
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.173.525 21.364.169 -22.537.694 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.748.716 5.748.716 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.583.443 7.583.443 7.583.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gi -519.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
168.819 280.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.996.375 -1.578.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.618.726 -530.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-377.649 -1.048.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.780.694 3.474.857
Ödenen Faiz
-276.045 -240.026
Alınan Faiz
7.186.540 6.440.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-243.969 765.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
567.812 765.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 555.276 313.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
555.276 313.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.088 1.078.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -73.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -73.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 5.748.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 5.748.716
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 9.036.207 7.862.682
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.835.378 -28.199.547
Net Dönem Karı veya Zararı
13.332.159 22.537.694
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.265.499 147.682.056
TOPLAM KAYNAKLAR
202.056.705 175.567.300
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 3.998.982.812 14.572.041.870
Satışların Maliyeti
19 -3.997.304.474 -14.560.321.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.678.338 11.720.717
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 17.525.910 12.656.448
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.525.910 12.656.448
BRÜT KAR (ZARAR)
19.204.248 24.377.165
Genel Yönetim Giderleri
20 -17.281.878 -19.996.512
Pazarlama Giderleri
20 -1.581.686 -670.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.136.770 11.139.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -419.194 -55.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.058.260 14.793.647
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.058.260 14.793.647
Finansman Gelirleri
22 14.272.031 12.176.021
Finansman Giderleri
23 -762.372 -910.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.567.919 26.059.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.235.760 -3.521.362
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.680.314 -1.886.139
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 444.554 -1.635.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.332.159 22.537.694
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.332.159 22.537.694
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.332.159 22.537.694
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 138.256
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 78.626
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14 0 59.630
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 138.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.332.159 22.675.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.332.159 22.675.950
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913965
BIST