***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -132.711 5.670.090 0 7.709.576 -25.657.358 -2.479.083 125.006.106 125.006.106Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar153.106 -2.632.189 2.479.083 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)59.630 78.626 22.537.694 22.675.950 22.675.950Dönem Karı (Zararı)22.537.694 22.537.694 22.537.694Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 114.450.000 25.357.694 147.682.056 147.682.056Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.173.525 21.364.169 -22.537.694 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.748.716 5.748.716 0 0Dönem Karı (Zararı)7.583.443 7.583.443 7.583.443Diğer Kapsamlı Gelir (Gi -519.276Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler168.819 280.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.996.375 -1.578.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.618.726 -530.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-377.649 -1.048.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.780.694 3.474.857Ödenen Faiz-276.045 -240.026Alınan Faiz7.186.540 6.440.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-243.969 765.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar567.812 765.593Uzun Vadeli Karşılıklar14 555.276 313.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar555.276 313.305TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.123.088 1.078.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18 25.355.592 25.355.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-73.081 -73.081Diğer Kazançlar (Kayıplar)-73.081 -73.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 5.748.716Yabancı Para Çevrim Farkları0 5.748.716Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 9.036.207 7.862.682Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.835.378 -28.199.547Net Dönem Karı veya Zararı13.332.159 22.537.694TOPLAM ÖZKAYNAKLAR155.265.499 147.682.056TOPLAM KAYNAKLAR202.056.705 175.567.300Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 3.998.982.812 14.572.041.870Satışların Maliyeti19 -3.997.304.474 -14.560.321.153TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.678.338 11.720.717Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı19 17.525.910 12.656.448FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.525.910 12.656.448BRÜT KAR (ZARAR)19.204.248 24.377.165Genel Yönetim Giderleri20 -17.281.878 -19.996.512Pazarlama Giderleri20 -1.581.686 -670.234Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.136.770 11.139.151Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -419.194 -55.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.058.260 14.793.647FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.058.260 14.793.647Finansman Gelirleri22 14.272.031 12.176.021Finansman Giderleri23 -762.372 -910.612SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.567.919 26.059.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.235.760 -3.521.362Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.680.314 -1.886.139Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 444.554 -1.635.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.332.159 22.537.694DÖNEM KARI (ZARARI)13.332.159 22.537.694Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.332.159 22.537.694Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 138.256Yabancı Para Çevrim Farkları0 78.626Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları14 0 59.630Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 138.256TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.332.159 22.675.950Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.332.159 22.675.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913965BIST