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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 09:32



***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2172


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 3,80 1.208.398 % 9,83  
RYSAS 4,27 14.967.216 % 9,77  
BJKAS 7,55 51.698.524 % 8,32  
AYCES 70,15 3.636.232 % 7,84  
MERIT 241,50 940.643 % 7,81  
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11:07 Alış Satış %  
Dolar 8,1566 8,1605 % -0,34  
Euro 9,8968 9,9060 % -0,44  
Sterlin 11,3715 11,4286 % -0,12  
Frank 8,9345 8,9883 % -0,40  
Riyal 2,1713 2,1822 % -0,27  
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11:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -0,76  
Altın Gr. 468 468 -1,38  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,40 26,43 0,21  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,03  
B. Petrol 67,16 67,16 0,38  
Seans Raporu 11:07
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