***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 09:32
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2172
BIST
11:071.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,10
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.403
En Düşük
1.391
11:078,1605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:079,9060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0433
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
11:07467,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,58
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler11:07
|RALYH
|3,80
|1.208.398
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|14.967.216
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,55
|51.698.524
|% 8,32
|
|AYCES
|70,15
|3.636.232
|% 7,84
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|ATLAS
|1,83
|938.272
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DESA
|14,12
|18.094.991
|% -6,86
|
|GARAN
|7,26
|427.959.025
|% 1,97
|
|EREGL
|19,14
|261.500.078
|% 1,06
|
|SASA
|36,74
|224.537.362
|% 0,93
|
|PETKM
|6,58
|217.622.916
|% 0,92
|
|KOZAL
|109,20
|139.069.072
|% 2,06
|
|GARAN
|7,26
|427.959.025
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,12
|90.248.183
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,10
|41.614.537
|% 2,80
|
|PETKM
|6,58
|217.622.916
|% 0,92
|
|AKBNK
|4,91
|121.690.949
|% 1,24
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1566
|8,1605
|% -0,34
|
|Euro
|9,8968
|9,9060
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3715
|11,4286
|% -0,12
|
|Frank
|8,9345
|8,9883
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,27
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,38
|