***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 5.748.716 -73.081 7.862.681 -28.199.547 22.537.695 147.682.056 147.682.056Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.173.526 21.364.169 -22.537.695 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-274.574 2.152.665 1.878.091 1.878.091Dönem Karı (Zararı)2.152.665 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 114.450.000 25.355.592 5.474.142 -73.081 9.036.207 -6.835.378 2.152.665 149.560.147 149.560.147Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.332.159 -13.332.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.094.011 10.094.011 10.094.011Dönem Karı (Zararı)10.094.011 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 10.094.011 165.359.510 165.359.510Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.476.163 -81.341.270Dönem Karı (Zararı)10.094.011 2.152.665Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.094.011 2.152.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.771.497 845.492Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 593.024 492.056Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 -3.436.455 1.800.000Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.436.455 1.800.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.039.307 -2.088.366Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -6.344.155 -2.210.043Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 304.848 121.677Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 4.111.241 641.802İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.380.653 -85.865.015Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.925.325 -6.891.879Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.812.717 -4.631.516İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.812.717 -4.631.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.872.913 -75.054.978İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.872.913 -75.054.978Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)482.735 193.040Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.112.366 768.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.112.366 768.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)249.504 -312.772Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler197.170 99.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.557.299 -35.380Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.385.721 1.346.968Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.943.020 -1.382.348Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.941.861 -82.866.858Ödenen Faiz23 -304.848 -121.678Alınan Faiz22 6.344.090 2.231.005Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -2.345.911 -583.739Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-159.029 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.044.047 -598.220Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.044.047 -598.220Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.783.515 -327.314Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-260.532 -270.906FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.578.549 -838.526Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-8.578.549 -838.526YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.146.433 -82.778.016Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.102.534 563.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.043.899 -82.214.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.917.190 85.472.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.873.291 3.258.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 33.305.173 34.989.545Finansal Yatırımlar4 7.340.613 97.152Ticari Alacaklar6 80.638.854 71.826.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar80.638.854 71.826.137Diğer Alacaklar7 60.716.691 73.773.335İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar109.254 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar60.607.437 73.773.335Peşin Ödenmiş Giderler8 513.709 996.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 81.090 365.217ARA TOPLAM182.596.130 182.047.830TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR182.596.130 182.047.830DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 11.578.305 9.896.441Diğer Alacaklar7 9.422.552 6.238.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.422.552 6.238.820Maddi Duran Varlıklar9 4.707.513 2.429.224Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 760.725 587.990Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 856.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.469.095 20.008.875TOPLAM VARLIKLAR209.065.225 202.056.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.642.345 30.954.279İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 107.841 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar107.841 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 22.534.504 30.954.279Ticari Borçlar6 9.336.810 2.864.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.336.810 2.864.983Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar488 0Diğer Borçlar7 894.421 697.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar894.421 697.250Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 2.345.911 1.244.317Kısa Vadeli Karşılıklar6.580.973 9.907.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.248.948 1.138.809Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.332.025 8.768.480ARA TOPLAM41.800.948 45.668.118TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.800.948 45.668.118UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 301.197 567.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar301.197 567.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar301.197 567.812Uzun Vadeli Karşılıklar14 694.640 555.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar694.640 555.276Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 908.930 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.904.767 1.123.088TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.705.715 46.791.206ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 165.359.510 155.265.499Ödenmiş Sermaye18 114.450.000 114.450.000Sermaye Düzeltme Farkları18 25.355.592 25.355.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-73.081 -73.081Diğer Kazançlar (Kayıplar)-73.081 -73.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 9.036.207 9.036.207Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.496.781 -6.835.378Net Dönem Karı veya Zararı10.094.011 13.332.159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR165.359.510 155.265.499TOPLAM KAYNAKLAR209.065.225 202.056.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 58.267.725 3.924.039.561 46.575.435 131.467.922Satışların Maliyeti19 -57.705.111 -3.922.084.386 -45.938.040 -131.109.128TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)562.614 1.955.175 637.395 358.794Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı12.616.262 5.632.388 6.166.013 2.591.669FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)19 12.616.262 5.632.388 6.166.013 2.591.669BRÜT KAR (ZARAR)13.178.876 7.587.563 6.803.408 2.950.463Genel Yönetim Giderleri20 -9.824.271 -8.218.306 -4.685.976 -4.105.380Pazarlama Giderleri20 -862.893 -576.418 -363.494 -335.836Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 5.121.607 1.258.217 3.869.901 366.448Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -211.380 -75.405 -64.763 -13.439ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.401.939 -24.349 5.559.076 -1.137.744FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.401.939 -24.349 5.559.076 -1.137.744Finansman Gelirleri22 9.416.151 3.231.362 4.419.594 1.843.061Finansman Giderleri23 -2.612.838 -425.918 -2.395.864 -138.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.205.252 2.781.095 7.582.806 566.440Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.111.241 -628.430 -2.620.064 8.038Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -2.345.911 -821.285 -2.345.911 -527.445Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.765.330 192.855 -274.153 535.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.094.011 2.152.665 4.962.742 574.478DÖNEM KARI (ZARARI)10.094.011 2.152.665 4.962.742 574.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.094.011 2.152.665 4.962.742 574.478Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -274.574 0 -83.175Yabancı Para Çevrim Farkları0 -274.574 0 -83.175Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -274.574 0 -83.175TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.094.011 1.878.091 4.962.742 491.303Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.094.011 1.878.091 4.962.742 491.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957652BIST