***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.173.525 21.364.169 -22.537.694 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.748.716 5.748.716 0Dönem Karı (Zararı)5.957.415 5.957.415 5.957.415Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -73.081 0 9.036.207 -6.835.378 11.706.131 153.639.471 153.639.471Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.332.159 -13.332.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)14.558.999 14.558.999 14.558.999Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 14.558.999 169.824.498 169.824.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.502.906 -41.188.769Dönem Karı (Zararı)14.558.999 11.706.131Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.782.641 -8.334.805Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 922.370 492.056Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.024.580 2.934.500Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-8.024.580 2.934.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.252.525 -4.499.416Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4,17 -8.726.017 -4.673.020Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 473.492 173.604Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.572.094 -1.452.514Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -5.809.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.596.891 -49.962.973Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-7.263.095 -6.447.987Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.999.712 -20.035.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.999.712 -20.035.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.753.899 -26.166.696İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.753.899 -26.166.696Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)143.289 -190.026Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.163.784 478.062İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.163.784 478.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)512.859 -440.454Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler228.843 77.680İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.136.758 2.762.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.269.231 3.719.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)132.473 -956.887Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-820.533 -46.591.647Ödenen Faiz18 -473.492 -173.604Alınan Faiz17 8.726.165 4.280.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-163.189 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -3.766.045 1.536.603Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -240.942YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.068.095 -843.209Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -843.209Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -352.590Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -490.619Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.068.095 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.807.063 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-261.032 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.691.247 -533.306Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-6.691.247 -533.306YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.256.436 -42.565.284Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.845.091 60.715NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.411.345 -42.504.569DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.917.190 85.472.342DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.505.845 42.967.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 30.872.809 34.989.545Finansal Yatırımlar5 5.414.012 97.152Ticari Alacaklar7 90.825.849 71.826.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar90.825.849 71.826.137Diğer Alacaklar8 51.362.827 73.773.335İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar46.837 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar51.315.990 73.773.335Peşin Ödenmiş Giderler9 853.155 996.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 81.723 365.217ARA TOPLAM179.410.375 182.047.830TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.410.375 182.047.830DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 11.842.676 9.896.441Diğer Alacaklar8 9.895.430 6.238.820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.895.430 6.238.820Maddi Duran Varlıklar10 4.449.081 2.429.224Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 713.858 587.990Ertelenmiş Vergi Varlığı19 0 856.400TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.901.045 20.008.875TOPLAM VARLIKLAR206.311.420 202.056.705KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 24.548.311 30.954.279İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar113.695 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar113.695 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.434.616 30.954.279Ticari Borçlar7 5.323.523 2.864.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.323.523 2.864.983Diğer Borçlar8 926.095 697.250İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar926.095 697.250Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 1.505.968 1.244.317Kısa Vadeli Karşılıklar2.128.157 9.907.289Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.384.257 1.138.809Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 743.900 8.768.480ARA TOPLAM34.432.054 45.668.118TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.432.054 45.668.118UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar282.533 567.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar282.533 567.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar282.533 567.812Uzun Vadeli Karşılıklar12 822.686 555.276Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar822.686 555.276Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü949.649 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.054.868 1.123.088TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.486.922 46.791.206ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 169.824.498 155.265.499Ödenmiş Sermaye15 114.450.000 114.450.000Sermaye Düzeltme Farkları15 25.355.592 25.355.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-73.081 -73.081Diğer Kazançlar (Kayıplar)-73.081 -73.081Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 9.036.207 9.036.207Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.496.781 -6.835.378Net Dönem Karı veya Zararı14.558.999 13.332.159TOPLAM ÖZKAYNAKLAR169.824.498 155.265.499TOPLAM KAYNAKLAR206.311.420 202.056.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 100.614.276 3.977.767.459 42.346.551 53.727.898Satışların Maliyeti16 -99.654.212 -3.976.179.998 -41.949.101 -54.095.612TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)960.064 1.587.461 397.450 -367.714Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı21.273.877 12.410.354 8.657.615 6.777.966FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 21.273.877 12.410.354 8.657.615 6.777.966BRÜT KAR (ZARAR)22.233.941 13.997.815 9.055.065 6.410.252Genel Yönetim Giderleri-15.005.966 -12.519.098 -5.181.695 -4.300.792Pazarlama Giderleri-1.185.935 -1.027.721 -323.042 -451.303Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.431.580 2.524.551 309.973 1.266.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-357.537 -368.370 -146.157 -292.965ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.116.083 2.607.177 3.714.144 2.631.526FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.116.083 2.607.177 3.714.144 2.631.526Finansman Gelirleri17 11.821.013 11.246.810 2.404.862 8.015.448Finansman Giderleri18 -2.806.003 -506.478 -193.165 -80.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.131.093 13.347.509 5.925.841 10.566.414Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.572.094 -1.641.378 -1.460.853 -1.012.948Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.766.045 -1.808.205 -1.420.134 -986.920Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.806.049 166.827 -40.719 -26.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466DÖNEM KARI (ZARARI)14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972738BIST