***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 13:21
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 5.748.716 7.862.682 -28.199.547 22.537.694 147.682.056 147.682.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.173.525 21.364.169 -22.537.694 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.748.716 5.748.716 0
Dönem Karı (Zararı)
5.957.415 5.957.415 5.957.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -73.081 0 9.036.207 -6.835.378 11.706.131 153.639.471 153.639.471
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.332.159 -13.332.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
14.558.999 14.558.999 14.558.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 14.558.999 169.824.498 169.824.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.502.906 -41.188.769
Dönem Karı (Zararı)
14.558.999 11.706.131
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.782.641 -8.334.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 922.370 492.056
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.024.580 2.934.500
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.024.580 2.934.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.252.525 -4.499.416
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4,17 -8.726.017 -4.673.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 473.492 173.604
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.572.094 -1.452.514
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -5.809.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.596.891 -49.962.973
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.263.095 -6.447.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.999.712 -20.035.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.999.712 -20.035.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.753.899 -26.166.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.753.899 -26.166.696
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
143.289 -190.026
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.163.784 478.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.163.784 478.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
512.859 -440.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
228.843 77.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.136.758 2.762.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.269.231 3.719.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
132.473 -956.887
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-820.533 -46.591.647
Ödenen Faiz
18 -473.492 -173.604
Alınan Faiz
17 8.726.165 4.280.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-163.189 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -3.766.045 1.536.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -240.942
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.068.095 -843.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -843.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -352.590
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -490.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.068.095 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.807.063 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-261.032 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.691.247 -533.306
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.691.247 -533.306
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.256.436 -42.565.284
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.845.091 60.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.411.345 -42.504.569
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.917.190 85.472.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.505.845 42.967.773
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.872.809 34.989.545
Finansal Yatırımlar
5 5.414.012 97.152
Ticari Alacaklar
7 90.825.849 71.826.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
90.825.849 71.826.137
Diğer Alacaklar
8 51.362.827 73.773.335
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
46.837 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.315.990 73.773.335
Peşin Ödenmiş Giderler
9 853.155 996.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 81.723 365.217
ARA TOPLAM
179.410.375 182.047.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.410.375 182.047.830
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 11.842.676 9.896.441
Diğer Alacaklar
8 9.895.430 6.238.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.895.430 6.238.820
Maddi Duran Varlıklar
10 4.449.081 2.429.224
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 713.858 587.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 856.400
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.901.045 20.008.875
TOPLAM VARLIKLAR
206.311.420 202.056.705
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 24.548.311 30.954.279
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
113.695 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
113.695 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.434.616 30.954.279
Ticari Borçlar
7 5.323.523 2.864.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.323.523 2.864.983
Diğer Borçlar
8 926.095 697.250
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
926.095 697.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.505.968 1.244.317
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.128.157 9.907.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.384.257 1.138.809
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 743.900 8.768.480
ARA TOPLAM
34.432.054 45.668.118
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.432.054 45.668.118
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
282.533 567.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
282.533 567.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
282.533 567.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 822.686 555.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
822.686 555.276
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
949.649 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.054.868 1.123.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.486.922 46.791.206
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 169.824.498 155.265.499
Ödenmiş Sermaye
15 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -73.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -73.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 9.036.207 9.036.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.496.781 -6.835.378
Net Dönem Karı veya Zararı
14.558.999 13.332.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
169.824.498 155.265.499
TOPLAM KAYNAKLAR
206.311.420 202.056.705
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 100.614.276 3.977.767.459 42.346.551 53.727.898
Satışların Maliyeti
16 -99.654.212 -3.976.179.998 -41.949.101 -54.095.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
960.064 1.587.461 397.450 -367.714
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
21.273.877 12.410.354 8.657.615 6.777.966
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 21.273.877 12.410.354 8.657.615 6.777.966
BRÜT KAR (ZARAR)
22.233.941 13.997.815 9.055.065 6.410.252
Genel Yönetim Giderleri
-15.005.966 -12.519.098 -5.181.695 -4.300.792
Pazarlama Giderleri
-1.185.935 -1.027.721 -323.042 -451.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.431.580 2.524.551 309.973 1.266.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-357.537 -368.370 -146.157 -292.965
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.116.083 2.607.177 3.714.144 2.631.526
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.116.083 2.607.177 3.714.144 2.631.526
Finansman Gelirleri
17 11.821.013 11.246.810 2.404.862 8.015.448
Finansman Giderleri
18 -2.806.003 -506.478 -193.165 -80.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.131.093 13.347.509 5.925.841 10.566.414
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.572.094 -1.641.378 -1.460.853 -1.012.948
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.766.045 -1.808.205 -1.420.134 -986.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.806.049 166.827 -40.719 -26.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.558.999 11.706.131 4.464.988 9.553.466
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972738
BIST