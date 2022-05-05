***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 15:23
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.332.159 -13.332.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.131.268 5.131.268 5.131.268
Dönem Karı (Zararı)
5.131.268 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 5.131.268 160.396.767 160.396.767
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 22.328.249 177.593.748 177.593.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
505.148 21.823.101 -22.328.249 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.607.877 1.607.877 1.607.877
Dönem Karı (Zararı)
1.607.877 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.541.355 28.319.882 1.607.877 179.201.625 179.201.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.466.292 -844.136
Dönem Karı (Zararı)
1.607.877 5.131.268
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.607.877 5.131.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.350.558 -678.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
393.560 256.204
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 245.220
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 245.220
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-208.209 -3.037.727
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.807.737 -3.166.382
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.599.528 128.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.165.207 1.857.365
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.021.498 -7.812.106
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-818.494 -2.333.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.675.848 3.041.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.675.848 3.041.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.847.858 -5.942.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.847.858 -5.942.181
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-106.713 152.535
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.766.823 -626.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.395.503 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.628.680 -626.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-686.690 -236.779
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.403 174.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.430.837 -2.041.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.811.738 -1.310.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
380.901 -730.479
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.063.063 -3.359.776
Ödenen Faiz
-1.599.528 -128.655
Alınan Faiz
1.807.465 3.166.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.611.166 -155.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -366.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-400.674 -2.814.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-400.674 -2.814.756
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-279.674 -2.386.585
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-121.000 -428.171
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.292.006 4.708.095
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.292.006 4.708.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.425.040 1.049.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
483.369 811.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.908.409 1.861.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.126.912 3.917.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.035.321 5.778.192
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.632.851 49.216.376
Finansal Yatırımlar
5 68.152 70.031
Ticari Alacaklar
7 129.053.020 111.377.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
129.053.020 111.377.172
Diğer Alacaklar
8 44.575.919 54.524.835
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.867.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.708.599 54.524.835
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.530.934 1.424.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 137.144 0
ARA TOPLAM
228.998.020 216.612.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
228.998.020 216.612.635
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 17.791.256 16.970.883
Diğer Alacaklar
8 15.290.647 14.189.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.290.647 14.189.589
Maddi Duran Varlıklar
10 5.286.793 5.341.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.709.455 847.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.078.151 37.349.607
TOPLAM VARLIKLAR
269.076.171 253.962.242
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 71.173.632 60.978.125
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 117.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 117.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.173.632 60.860.404
Ticari Borçlar
10.699.525 6.855.173
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.266.464 870.961
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.433.061 5.984.212
Diğer Borçlar
8 1.411.690 1.329.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.411.690 1.329.287
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.191.225
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.516.440 3.264.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.772.540 2.520.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 743.900 743.900
ARA TOPLAM
85.801.287 73.618.626
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.801.287 73.618.626
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
354.510 258.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
354.510 258.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
354.510 258.011
Uzun Vadeli Karşılıklar
820.913 759.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 820.913 759.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.897.836 1.732.629
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.073.259 2.749.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.874.546 76.368.494
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.201.625 177.593.748
Ödenmiş Sermaye
15 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -73.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -73.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 9.541.355 9.036.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.319.882 6.496.781
Net Dönem Karı veya Zararı
1.607.877 22.328.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.201.625 177.593.748
TOPLAM KAYNAKLAR
269.076.171 253.962.242
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 78.685.920 11.692.290
Satışların Maliyeti
16 -77.029.024 -11.767.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.656.896 -74.781
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16 9.414.844 6.096.931
BRÜT KAR (ZARAR)
11.071.740 6.022.150
Genel Yönetim Giderleri
-7.318.286 -5.383.515
Pazarlama Giderleri
-686.731 -499.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.125.313 1.496.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-91.195 -146.618
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.100.841 1.489.544
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.100.841 1.489.544
Finansman Gelirleri
17 1.901.942 5.349.875
Finansman Giderleri
18 -3.229.699 -216.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.773.084 6.622.445
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.165.207 -1.491.177
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.165.207 -1.491.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.607.877 5.131.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.607.877 5.131.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.607.877 5.131.268
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.607.877 5.131.268
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.607.877 5.131.268
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026609
BIST