***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.332.159 -13.332.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.131.268 5.131.268 5.131.268Dönem Karı (Zararı)5.131.268 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 5.131.268 160.396.767 160.396.767Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 22.328.249 177.593.748 177.593.748Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler505.148 21.823.101 -22.328.249 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.607.877 1.607.877 1.607.877Dönem Karı (Zararı)1.607.877 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler15 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.541.355 28.319.882 1.607.877 179.201.625 179.201.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.466.292 -844.136Dönem Karı (Zararı)1.607.877 5.131.268Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.607.877 5.131.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.350.558 -678.938Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler393.560 256.204Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 245.220Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 245.220Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-208.209 -3.037.727Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.807.737 -3.166.382Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.599.528 128.655Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.165.207 1.857.365İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.021.498 -7.812.106Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-818.494 -2.333.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.675.848 3.041.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.675.848 3.041.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.847.858 -5.942.181İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.847.858 -5.942.181Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-106.713 152.535Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.766.823 -626.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.395.503 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.628.680 -626.907Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-686.690 -236.779Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.403 174.401İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.430.837 -2.041.237Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.811.738 -1.310.758Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)380.901 -730.479Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.063.063 -3.359.776Ödenen Faiz-1.599.528 -128.655Alınan Faiz1.807.465 3.166.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.611.166 -155.846Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -366.188YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-400.674 -2.814.756Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-400.674 -2.814.756Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-279.674 -2.386.585Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-121.000 -428.171FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.292.006 4.708.095Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.292.006 4.708.095YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.425.040 1.049.203Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi483.369 811.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.908.409 1.861.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.126.912 3.917.190DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.035.321 5.778.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 53.632.851 49.216.376Finansal Yatırımlar5 68.152 70.031Ticari Alacaklar7 129.053.020 111.377.172İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar129.053.020 111.377.172Diğer Alacaklar8 44.575.919 54.524.835İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.867.320İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.708.599 54.524.835Peşin Ödenmiş Giderler9 1.530.934 1.424.221Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 137.144 0ARA TOPLAM228.998.020 216.612.635TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR228.998.020 216.612.635DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 17.791.256 16.970.883Diğer Alacaklar8 15.290.647 14.189.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.290.647 14.189.589Maddi Duran Varlıklar10 5.286.793 5.341.330Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.709.455 847.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.078.151 37.349.607TOPLAM VARLIKLAR269.076.171 253.962.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 71.173.632 60.978.125İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 117.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 117.721İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar71.173.632 60.860.404Ticari Borçlar10.699.525 6.855.173İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.266.464 870.961İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.433.061 5.984.212Diğer Borçlar8 1.411.690 1.329.287İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.411.690 1.329.287Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.191.225Kısa Vadeli Karşılıklar2.516.440 3.264.816Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.772.540 2.520.916Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 743.900 743.900ARA TOPLAM85.801.287 73.618.626TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.801.287 73.618.626UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar354.510 258.011İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar354.510 258.011Kiralama İşlemlerinden Borçlar354.510 258.011Uzun Vadeli Karşılıklar820.913 759.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 820.913 759.228Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 2.897.836 1.732.629TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.073.259 2.749.868TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.874.546 76.368.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar179.201.625 177.593.748Ödenmiş Sermaye15 114.450.000 114.450.000Sermaye Düzeltme Farkları15 25.355.592 25.355.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-73.081 -73.081Diğer Kazançlar (Kayıplar)-73.081 -73.081Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 9.541.355 9.036.207Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.319.882 6.496.781Net Dönem Karı veya Zararı1.607.877 22.328.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR179.201.625 177.593.748TOPLAM KAYNAKLAR269.076.171 253.962.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 78.685.920 11.692.290Satışların Maliyeti16 -77.029.024 -11.767.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.656.896 -74.781FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)16 9.414.844 6.096.931BRÜT KAR (ZARAR)11.071.740 6.022.150Genel Yönetim Giderleri-7.318.286 -5.383.515Pazarlama Giderleri-686.731 -499.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.125.313 1.496.926Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-91.195 -146.618ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.100.841 1.489.544FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.100.841 1.489.544Finansman Gelirleri17 1.901.942 5.349.875Finansman Giderleri18 -3.229.699 -216.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.773.084 6.622.445Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.165.207 -1.491.177Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -1.165.207 -1.491.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.607.877 5.131.268DÖNEM KARI (ZARARI)1.607.877 5.131.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.607.877 5.131.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.607.877 5.131.268Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.607.877 5.131.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026609BIST