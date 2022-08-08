***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.332.159 -13.332.159 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.094.011 10.094.011 10.094.011Dönem Karı (Zararı)10.094.011 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 10.094.011 165.359.510 165.359.510Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 22.328.249 177.593.748 177.593.748Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler505.149 21.823.100 -22.328.249 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.044.222 11.044.222 11.044.222Dönem Karı (Zararı)11.044.222 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler17 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.541.356 28.319.881 11.044.222 188.637.970 188.637.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-109.273.753 5.476.163Dönem Karı (Zararı)11.044.222 10.094.011Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.044.222 10.094.011Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.983.952 -4.771.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10 799.310 593.024Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 -30.000 -3.436.455Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-30.000 -3.436.455Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.015.776 -6.039.307Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -3.629.593 -6.344.155Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 4.645.369 304.848Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 4.198.866 4.111.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-123.385.202 -3.380.653Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-3.286.311 -8.925.325Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-111.447.297 -8.812.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-111.447.297 -8.812.717Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.987.716 9.872.913İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.987.716 9.872.913Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)52.663 482.735Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.328.553 6.112.366İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.122.676 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.205.877 6.112.366Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)80.989 249.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler754.161 197.170İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.880.244 -2.557.299Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-21.319.061 1.385.721Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.438.817 -3.943.020Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-106.357.028 1.941.861Ödenen Faiz22 -4.645.369 -304.848Alınan Faiz21 3.630.047 6.344.090Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 0 -2.345.911Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.901.403 -159.029YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.394.920 -3.044.047Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.394.920 -3.044.047Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -446.420 -2.783.515Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -948.500 -260.532FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.166.258 -8.578.549Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri91.166.258 -8.578.549YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.502.415 -6.146.433Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20.127.835 4.102.534NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)625.420 -2.043.899DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.126.912 3.917.190DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.752.332 1.873.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 46.436.951 49.216.376Finansal Yatırımlar4 75.452 70.031Ticari Alacaklar6 222.824.469 111.377.172İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar222.824.469 111.377.172Diğer Alacaklar7 32.458.729 54.524.835İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.458.729 54.524.835Türev Araçlar26 19.727.753 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar19.727.753 0Peşin Ödenmiş Giderler8 1.371.558 1.424.221ARA TOPLAM322.894.912 216.612.635TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR322.894.912 216.612.635DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.251.773 16.970.883Diğer Alacaklar7 19.515.659 14.189.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.515.659 14.189.589Maddi Duran Varlıklar9 5.111.115 5.341.330Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.673.629 847.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.552.176 37.349.607TOPLAM VARLIKLAR369.447.088 253.962.242KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 152.191.748 60.978.125İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar121.890 117.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar121.890 117.721İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar152.069.858 60.860.404Ticari Borçlar6 9.315.167 5.984.212İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9.315.167 5.984.212Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.944 0Diğer Borçlar7 2.083.448 1.329.287İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.083.448 1.329.287Türev Araçlar26 6.993.637 870.961Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar6.993.637 870.961Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 1.191.225Kısa Vadeli Karşılıklar3.120.218 3.264.816Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.406.318 2.520.916Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 713.900 743.900ARA TOPLAM173.712.162 73.618.626TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER173.712.162 73.618.626UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 210.646 258.011İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar210.646 258.011Kiralama İşlemlerinden Borçlar210.646 258.011Uzun Vadeli Karşılıklar14 954.814 759.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar954.814 759.228Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.931.496 1.732.629TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.096.956 2.749.868TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER180.809.118 76.368.494ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 188.637.970 177.593.748Ödenmiş Sermaye17 114.450.000 114.450.000Sermaye Düzeltme Farkları17 25.355.592 25.355.592Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-73.081 -73.081Diğer Kazançlar (Kayıplar)-73.081 -73.081Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 9.541.356 9.036.207Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.319.881 6.496.781Net Dönem Karı veya Zararı11.044.222 22.328.249TOPLAM ÖZKAYNAKLAR188.637.970 177.593.748TOPLAM KAYNAKLAR369.447.088 253.962.242Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 81.447.856 58.267.725 2.761.936 46.575.435Satışların Maliyeti18 -79.790.466 -57.705.111 -2.761.442 -45.938.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.657.390 562.614 494 637.395Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı22.989.561 11.798.560 13.574.717 5.701.629FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)18 22.989.561 11.798.560 13.574.717 5.701.629BRÜT KAR (ZARAR)24.646.951 12.361.174 13.575.211 6.339.024Genel Yönetim Giderleri19 -15.534.570 -9.824.271 -8.216.284 -4.685.976Pazarlama Giderleri19 -1.604.129 -862.893 -917.398 -363.494Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.651.887 5.121.607 2.526.574 3.869.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -254.785 -211.380 -163.590 -64.763ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.905.354 6.584.237 6.804.513 5.094.692FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.905.354 6.584.237 6.804.513 5.094.692Finansman Gelirleri21 9.769.984 10.233.853 7.868.042 4.883.978Finansman Giderleri22 -5.432.250 -2.612.838 -2.202.551 -2.395.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.243.088 14.205.252 12.470.004 7.582.806Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.198.866 -4.111.241 -3.033.659 -2.620.064Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 -2.345.911 0 -2.345.911Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -4.198.866 -1.765.330 -3.033.659 -274.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742DÖNEM KARI (ZARARI)11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052931BIST