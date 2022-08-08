***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 16:19
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 -6.835.378 13.332.159 155.265.499 155.265.499
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.332.159 -13.332.159 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.094.011 10.094.011 10.094.011
Dönem Karı (Zararı)
10.094.011 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 10.094.011 165.359.510 165.359.510
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
114.450.000 25.355.592 -73.081 9.036.207 6.496.781 22.328.249 177.593.748 177.593.748
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
505.149 21.823.100 -22.328.249 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.044.222 11.044.222 11.044.222
Dönem Karı (Zararı)
11.044.222 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 114.450.000 25.355.592 -73.081 9.541.356 28.319.881 11.044.222 188.637.970 188.637.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.273.753 5.476.163
Dönem Karı (Zararı)
11.044.222 10.094.011
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.044.222 10.094.011
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.983.952 -4.771.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 799.310 593.024
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 -30.000 -3.436.455
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.000 -3.436.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.015.776 -6.039.307
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.629.593 -6.344.155
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 4.645.369 304.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.198.866 4.111.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-123.385.202 -3.380.653
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.286.311 -8.925.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.447.297 -8.812.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-111.447.297 -8.812.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.987.716 9.872.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.987.716 9.872.913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
52.663 482.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.328.553 6.112.366
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.122.676 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.205.877 6.112.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
80.989 249.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
754.161 197.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.880.244 -2.557.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.319.061 1.385.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.438.817 -3.943.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-106.357.028 1.941.861
Ödenen Faiz
22 -4.645.369 -304.848
Alınan Faiz
21 3.630.047 6.344.090
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 0 -2.345.911
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.901.403 -159.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.394.920 -3.044.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.394.920 -3.044.047
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -446.420 -2.783.515
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -948.500 -260.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.166.258 -8.578.549
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.166.258 -8.578.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.502.415 -6.146.433
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.127.835 4.102.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
625.420 -2.043.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.126.912 3.917.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.752.332 1.873.291
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 46.436.951 49.216.376
Finansal Yatırımlar
4 75.452 70.031
Ticari Alacaklar
6 222.824.469 111.377.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
222.824.469 111.377.172
Diğer Alacaklar
7 32.458.729 54.524.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.458.729 54.524.835
Türev Araçlar
26 19.727.753 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
19.727.753 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.371.558 1.424.221
ARA TOPLAM
322.894.912 216.612.635
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.894.912 216.612.635
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 20.251.773 16.970.883
Diğer Alacaklar
7 19.515.659 14.189.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.515.659 14.189.589
Maddi Duran Varlıklar
9 5.111.115 5.341.330
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.673.629 847.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.552.176 37.349.607
TOPLAM VARLIKLAR
369.447.088 253.962.242
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 152.191.748 60.978.125
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.890 117.721
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
121.890 117.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.069.858 60.860.404
Ticari Borçlar
6 9.315.167 5.984.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.315.167 5.984.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.944 0
Diğer Borçlar
7 2.083.448 1.329.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.083.448 1.329.287
Türev Araçlar
26 6.993.637 870.961
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
6.993.637 870.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 1.191.225
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.120.218 3.264.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.406.318 2.520.916
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 713.900 743.900
ARA TOPLAM
173.712.162 73.618.626
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.712.162 73.618.626
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 210.646 258.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
210.646 258.011
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
210.646 258.011
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 954.814 759.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
954.814 759.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.931.496 1.732.629
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.096.956 2.749.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
180.809.118 76.368.494
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 188.637.970 177.593.748
Ödenmiş Sermaye
17 114.450.000 114.450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 25.355.592 25.355.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.081 -73.081
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-73.081 -73.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 9.541.356 9.036.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.319.881 6.496.781
Net Dönem Karı veya Zararı
11.044.222 22.328.249
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.637.970 177.593.748
TOPLAM KAYNAKLAR
369.447.088 253.962.242
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 81.447.856 58.267.725 2.761.936 46.575.435
Satışların Maliyeti
18 -79.790.466 -57.705.111 -2.761.442 -45.938.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.657.390 562.614 494 637.395
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22.989.561 11.798.560 13.574.717 5.701.629
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 22.989.561 11.798.560 13.574.717 5.701.629
BRÜT KAR (ZARAR)
24.646.951 12.361.174 13.575.211 6.339.024
Genel Yönetim Giderleri
19 -15.534.570 -9.824.271 -8.216.284 -4.685.976
Pazarlama Giderleri
19 -1.604.129 -862.893 -917.398 -363.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.651.887 5.121.607 2.526.574 3.869.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -254.785 -211.380 -163.590 -64.763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.905.354 6.584.237 6.804.513 5.094.692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.905.354 6.584.237 6.804.513 5.094.692
Finansman Gelirleri
21 9.769.984 10.233.853 7.868.042 4.883.978
Finansman Giderleri
22 -5.432.250 -2.612.838 -2.202.551 -2.395.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.243.088 14.205.252 12.470.004 7.582.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.198.866 -4.111.241 -3.033.659 -2.620.064
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -2.345.911 0 -2.345.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.198.866 -1.765.330 -3.033.659 -274.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.044.222 10.094.011 9.436.345 4.962.742
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052931
BIST