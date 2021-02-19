***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
19.02.2021 13:27
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 /4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
31.12.2020 tarihli gelir tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911019
BIST
13:201.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,76
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
13:206,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
13:208,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4805
En Düşük
8,4198
13:20397,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,52
|Açılış
|: 397,31
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler13:20
|SODSN
|46,20
|1.847.168
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.365.997
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|307.753.534
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.708.082
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|18.770.139
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.167.197
|% -10,00
|
|BALAT
|10,22
|1.530.752
|% -9,96
|
|RODRG
|24,10
|3.323.053
|% -9,94
|
|BRMEN
|3,09
|706.925
|% -9,91
|
|UMPAS
|1,71
|436.861
|% -9,52
|
|SASA
|53,15
|1.412.610.289
|% 6,73
|
|KOZAL
|148,30
|1.279.260.481
|% -2,50
|
|GUBRF
|82,10
|1.181.164.420
|% 7,32
|
|GARAN
|9,23
|558.185.842
|% -1,07
|
|PETKM
|5,16
|552.968.555
|% 0,98
|
|IHLAS
|1,15
|152.138.773
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,49
|197.190.128
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|448.276.290
|% -1,72
|
|PETKM
|5,16
|552.968.555
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,44
|252.652.084
|% -0,81
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9784
|6,9833
|% 0,27
|
|Euro
|8,4726
|8,4805
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,7386
|9,7875
|% 0,24
|
|Frank
|7,7767
|7,8236
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,09
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-1,38
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.627
|2.693
|-10,31
|
|Yarım
|1.270
|1.303
|-4,99
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|-0,66
|