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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

04.07.2022 16:50
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.06.2022 tarih ve 35/984
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BIST En Aktif Hisseler17:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 9,51 9.955.679 % 9,94  
BERA 15,38 343.675.517 % 9,94  
PEGYO 2,12 39.176.576 % 9,84  
MNDRS 3,58 35.801.388 % 9,82  
CMENT 26,76 126.585 % 7,64  
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17:14 Alış Satış %  
Dolar 16,8298 16,8338 % 0,47  
Euro 17,5660 17,5791 % 0,57  
Sterlin 20,3644 20,4666 % 0,78  
Frank 17,4431 17,5482 % 0,30  
Riyal 4,4721 4,4945 % 0,46  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -1,72  
Altın Gr. 979 979 2,93  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.542 6.618 28,00  
Yarım 3.202 3.236 14,00  
Çeyrek 1.604 1.618 7,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,90 -0,01  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,02  
B. Petrol 113 113 1,62  
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