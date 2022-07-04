***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
04.07.2022 16:50
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.06.2022 tarih ve 35/984
17:172.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,54
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.429
17:1716,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0799
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:1717,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0959
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:17978,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,86
|Açılış
|: 978,91
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,12
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:14
|OYAYO
|9,51
|9.955.679
|% 9,94
|
|BERA
|15,38
|343.675.517
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.176.576
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|35.801.388
|% 9,82
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|CANTE
|39,92
|80.500.299
|% -9,60
|
|MAKIM
|14,97
|178.241.571
|% -7,48
|
|BMSCH
|10,80
|98.412.163
|% -7,22
|
|KFEIN
|20,90
|30.783.772
|% -7,03
|
|MZHLD
|87,00
|19.949.133
|% -6,50
|
|THYAO
|48,48
|2.374.195.947
|% -1,66
|
|KOZAL
|197,60
|1.666.762.691
|% 5,67
|
|SISE
|21,48
|1.448.506.052
|% 0,66
|
|EREGL
|26,34
|1.062.673.167
|% -2,66
|
|KOZAA
|28,82
|985.864.614
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,84
|798.531.212
|% 1,07
|
|ODAS
|2,77
|318.842.611
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,29
|420.383.143
|% -2,72
|
|TSKB
|2,02
|154.873.951
|% -1,46
|
|SISE
|21,48
|1.448.506.052
|% 0,66
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8298
|16,8338
|% 0,47
|
|Euro
|17,5660
|17,5791
|% 0,57
|
|Sterlin
|20,3644
|20,4666
|% 0,78
|
|Frank
|17,4431
|17,5482
|% 0,30
|
|Riyal
|4,4721
|4,4945
|% 0,46
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,72
|
|Altın Gr.
|979
|979
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.542
|6.618
|28,00
|
|Yarım
|3.202
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,62
|