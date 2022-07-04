***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 200.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde nitelikli yatırımcıya ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.06.2022 tarih ve 35/984