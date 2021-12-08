***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.12.2021 10:18
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin kredi derecelendirme notu kısa va800
BIST
11:382.006
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 24,66
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:3813,6082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1181
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:3815,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1415
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:38783,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 8,95
|Açılış
|: 783,28
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:35
|BAGFS
|13,97
|10.888.075
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.229.825
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.252.149
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.486.070
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.137.681
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,15
|75.232.956
|% -8,73
|
|SISE
|14,80
|1.650.716.156
|% 0,89
|
|THYAO
|20,12
|1.555.163.819
|% 4,79
|
|ASELS
|23,86
|1.206.362.387
|% 3,38
|
|GARAN
|11,97
|1.077.982.404
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,78
|794.832.289
|% 0,82
|
|YKBNK
|3,65
|713.172.667
|% 2,24
|
|SISE
|14,80
|1.650.716.156
|% 0,89
|
|GARAN
|11,97
|1.077.982.404
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,78
|794.832.289
|% 0,82
|
|SKBNK
|1,23
|97.270.960
|% 0,82
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6114
|13,6130
|% 0,91
|
|Euro
|15,3650
|15,3837
|% 1,09
|
|Sterlin
|18,0167
|18,1071
|% 1,16
|
|Frank
|14,7127
|14,8013
|% 1,27
|
|Riyal
|3,6266
|3,6447
|% 1,17
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|1,12
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,28
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,07
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,49
|
Seans Raporu
11:35
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 71 artarak (% 1.34 ) 2, 173
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11:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, SISE
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11:50XU100
Endeks 2, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 15, 647.00 milyon TL de
-
11:50HEKTS
Yüzde 6.48 oranında artışla 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 615, 945 adet işlem
-
11:47MAALT
Yüzde 6.83 oranında artışla 259.50 lira fiyatla işlem gören hissede 169, 665 adet işlem