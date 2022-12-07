***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.12.2022 21:08
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin kredi derecelendirme notu kısa vade için "KR A-1", uzun vadeli notu "KR A+" olarak teyit edilmiş ve görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir. Ekte bulunan basın açıklaması kamuoyuna sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085630
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6423
En Düşük
18,6326
18:0519,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6039
En Düşük
19,5882
18:051.070,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.070,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.073,04
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6322
|18,6340
|% 0,00
|
|Euro
|19,5764
|19,6039
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,6823
|22,7960
|% 0,61
|
|Frank
|19,7431
|19,8620
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|15,54
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|9,49
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.210
|7.267
|67,00
|
|Yarım
|3.492
|3.553
|33,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.776
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|0,32
|
|B. Petrol
|77,31
|77,31
|-2,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ