***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin kredi derecelendirme notu kısa vade için "KR A-1", uzun vadeli notu "KR A+" olarak teyit edilmiş ve görünümü "DURAĞAN" olarak belirlenmiştir. Ekte bulunan basın açıklaması kamuoyuna sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085630BIST