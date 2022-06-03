***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 03.06.2022 tarihinde Türk Lirası cinsinden 200.000.000–TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034545BIST