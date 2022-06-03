***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 15:58
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 03.06.2022 tarihinde Türk Lirası cinsinden 200.000.000–TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034545
BIST
16:012.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,37
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
16:0116,5325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0785
|Açılış
|: 16,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
16:0117,7920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0934
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
16:01988,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,94
|Açılış
|: 988,02
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler15:59
|HEDEF
|6,93
|85.861.339
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.155.583
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,14
|45.694.922
|% 9,07
|
|TETMT
|230,30
|13.104.406
|% 8,63
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|KRSTL
|6,77
|6.071.891
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,54
|267.761.766
|% -9,68
|
|AVGYO
|2,75
|10.057.078
|% -4,84
|
|MEPET
|3,06
|7.991.433
|% -4,38
|
|CASA
|119,90
|293.992
|% -4,00
|
|SASA
|42,52
|3.071.132.576
|% 5,77
|
|THYAO
|48,70
|2.701.727.538
|% -1,81
|
|KARSN
|7,20
|2.180.954.821
|% 0,14
|
|EREGL
|34,74
|1.246.809.087
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,12
|1.188.799.804
|% -0,72
|
|KARSN
|7,20
|2.180.954.821
|% 0,14
|
|DOHOL
|3,92
|670.297.275
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,80
|479.853.154
|% -0,36
|
|TSKB
|2,24
|349.188.538
|% 6,67
|
|AKBNK
|8,69
|1.003.315.145
|% -1,59
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5247
|16,5303
|% 0,46
|
|Euro
|17,7377
|17,7622
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,6654
|20,7690
|% 0,13
|
|Frank
|17,1084
|17,2115
|% -0,05
|
|Riyal
|4,3953
|4,4173
|% 0,45
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-8,38
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.556
|6.655
|-9,00
|
|Tam
|6.532
|6.697
|-3,03
|
|Yarım
|3.157
|3.239
|-1,47
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|-0,73
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,63
|