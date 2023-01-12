***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 11:50
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu İznine İstinaden,
İzmir Şube açılışına ilişkin kararımız, İzmir Ticaret Sicil Memurluğunda 11.01.2023 tarihinde Tescil edilmiş, 11.01.2023 tarih, 10745 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100720
BIST
12:224.840
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 110,71
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:2218,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:2220,2528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0626
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:221.136,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.136,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:22
|KRDMA
|17,38
|190.695.706
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.566.913
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.296.017
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.799.968
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.390.340
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,00
|4.699.950.422
|% 5,35
|
|KRDMD
|18,09
|2.959.369.026
|% 5,24
|
|ASELS
|54,90
|2.252.111.957
|% 3,98
|
|EREGL
|38,00
|1.985.521.750
|% 3,15
|
|KOZAL
|536,30
|1.646.322.825
|% 3,37
|
|EKGYO
|8,26
|1.489.802.545
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,09
|2.959.369.026
|% 5,24
|
|YKBNK
|8,77
|1.226.370.460
|% 2,10
|
|PETKM
|16,96
|1.243.298.419
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,61
|185.098.021
|% 2,35
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7824
|18,7845
|% 0,05
|
|Euro
|20,2369
|20,2528
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,7722
|22,8864
|% 0,17
|
|Frank
|20,0590
|20,1798
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,03
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,57
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,04
|
|Cumhuriyet
|7.632
|7.747
|-6,00
|
|Tam
|7.677
|7.723
|-10,00
|
|Yarım
|3.738
|3.779
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.875
|1.890
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,36
|