***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2023 16:27
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu İznine İstinaden
Ankara Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu kararımız, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunda 21.03.2023 tarihinde Tescil edilmiş olup, 21.03.2023 tarih ve 10794 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126755
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
17:5920,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1738
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.191,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -18,10
|Açılış
|: 1.191,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0219
|19,0285
|% 0,13
|
|Euro
|20,5034
|20,5218
|% 0,85
|
|Sterlin
|23,1308
|23,2468
|% -0,61
|
|Frank
|20,5061
|20,6297
|% 0,62
|
|Riyal
|5,0507
|5,0761
|% 0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-31,19
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.192
|-18,08
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.057
|8.149
|-93,00
|
|Yarım
|3.950
|3.988
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.975
|1.994
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,98
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM