***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu İznine İstinadenAnkara Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu kararımız, Ankara Ticaret Sicil Memurluğunda 21.03.2023 tarihinde Tescil edilmiş olup, 21.03.2023 tarih ve 10794 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126755BIST