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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.03.2020 17:32
GÜNCEL HABERLER



***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MUTLU AKPARA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
CÜNEYT AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
AYŞEN ASLI KOÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ÜMİT SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AKTUĞ ALİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Mutlu Akpara Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cüneyt Akpınar Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Sönmez Yönetim Kurulu Üyesi
Aktuğ Alimoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ülkü Güveli Genel Müdür Yardımcısı
Levent Nuri Taşkın Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Hasan Bayram Müdür
Özgür Çelik Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Aydan Arslanbek Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Dağhan Bora Müşteri Temsilcisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833599


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Sterlin 8,1145 8,1552 % -0,35  
Frank 6,7852 6,8261 % -0,67  
Riyal 1,7411 1,7499 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.606 -16,76  
Altın Gr. 340 341 -2,80  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,08 0,00  
Gümüş Gr. 2,97 2,98 -0,00  
B. Petrol 26,26 26,26 -0,16  
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