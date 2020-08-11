***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu BaşkanıMutlu Akpara Yönetim Kurulu Başkan VekiliCüneyt Akpınar Yönetim Kurulu ÜyesiAyşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu ÜyesiÜmit Sönmez Yönetim Kurulu ÜyesiAktuğ Alimoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürÜlkü Güveli Genel Müdür YardımcısıLevent Nuri Taşkın MüdürSelçuk Bostancı MüdürHasan Bayram MüdürKadriye Bozkurt Müdür YardımcısıÖzlem Egemen Müşteri TemsilcisiAydan Arslanbek Müşteri TemsilcisiOnur Gökırmak Müşteri TemsilcisiDağhan Bora Müşteri Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867906BIST