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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.08.2020 11:39
GÜNCEL HABERLER



***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Mutlu Akpara Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cüneyt Akpınar Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Sönmez Yönetim Kurulu Üyesi
Aktuğ Alimoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ülkü Güveli Genel Müdür Yardımcısı
Levent Nuri Taşkın Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Hasan Bayram Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Aydan Arslanbek Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Dağhan Bora Müşteri Temsilcisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867906


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:091.101
Değişim :  2,40% |  25,76
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
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BIST En Aktif Hisseler13:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 3,80 353.642 % 15,15  
MEGAP 3,80 353.642 % 15,15  
KUTPO 31,46 15.967.578 % 10,00  
IZTAR 4,84 750.278 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.479.716 % 10,00  
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13:09 Alış Satış %  
Dolar 7,2402 7,2424 % -1,30  
Euro 8,5388 8,5472 % -0,80  
Sterlin 9,4701 9,5176 % -0,98  
Frank 7,9081 7,9558 % -0,92  
Riyal 1,9275 1,9372 % -1,19  
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13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.991 -36,51  
Altın Gr. 463 463 -15,25  
Cumhuriyet 3.097 3.144 -119,00  
Tam 3.070 3.149 -129,49  
Yarım 1.484 1.523 -62,64  
Çeyrek 744 762 -31,32  
Gümüş.Ons 28,25 28,31 -0,86  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 -0,31  
B. Petrol 45,31 45,31 0,32  
Seans Raporu 13:09
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