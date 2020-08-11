***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2020 11:39
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Mutlu Akpara Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Cüneyt Akpınar Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit Sönmez Yönetim Kurulu Üyesi
Aktuğ Alimoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ülkü Güveli Genel Müdür Yardımcısı
Levent Nuri Taşkın Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Hasan Bayram Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Aydan Arslanbek Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Dağhan Bora Müşteri Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867906
BIST
13:091.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 25,76
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
13:097,2424
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,0953
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
13:098,5472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0685
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
13:09463,35
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -15,10
|Açılış
|: 463,35
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler13:09
|MEGAP
|3,80
|353.642
|% 15,15
|
|MEGAP
|3,80
|353.642
|% 15,15
|
|KUTPO
|31,46
|15.967.578
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|750.278
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.479.716
|% 10,00
|
|RTALB
|51,30
|190.401.104
|% -10,00
|
|GLRYH
|18,04
|64.790.084
|% -9,98
|
|RALYH
|18,08
|6.149.696
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|1.473.797
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,02
|208.485
|% -8,13
|
|ASELS
|18,35
|1.044.049.558
|% 1,77
|
|THYAO
|11,41
|994.164.319
|% 8,05
|
|EKGYO
|2,03
|720.122.545
|% 2,53
|
|GARAN
|6,84
|639.914.194
|% 4,11
|
|SISE
|6,15
|562.761.134
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,03
|720.122.545
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|266.202.083
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,91
|525.631.413
|% 3,15
|
|GARAN
|6,84
|639.914.194
|% 4,11
|
|SISE
|6,15
|562.761.134
|% 3,36
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2402
|7,2424
|% -1,30
|
|Euro
|8,5388
|8,5472
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,4701
|9,5176
|% -0,98
|
|Frank
|7,9081
|7,9558
|% -0,92
|
|Riyal
|1,9275
|1,9372
|% -1,19
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-36,51
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-15,25
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.070
|3.149
|-129,49
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-62,64
|
|Çeyrek
|744
|762
|-31,32
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,31
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,31
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|0,32
|