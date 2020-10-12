***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliMUTLU AKPARA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiCÜNEYT AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliAYŞEN ASLI KOÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSUAT KEREM SÖZÜGÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSERHAN TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliÜLKÜ GÜVELİ Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür VekiliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu BaşkanıMutlu Akpara Yönetim Kurulu Başkan VekiliCüneyt Akpınar Yönetim Kurulu ÜyesiAyşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu ÜyesiSuat Kerem Sözügüzel Yönetim Kurulu ÜyesiSerhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürÜlkü Güveli Genel Müdür YardımcısıLevent Nuri Taşkın MüdürSelçuk Bostancı MüdürHasan Bayram MüdürKadriye Bozkurt Müdür YardımcısıÖzlem Egemen Müşteri TemsilcisiAydan Arslanbek Müşteri TemsilcisiOnur Gökırmak Müşteri TemsilcisiDağhan Bora Müşteri Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880664BIST