***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.03.2021 09:41
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ZEYNEP TERZİOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı
AYŞEN ASLI KOÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SUAT KEREM SÖZÜGÜZEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
RASİM LEVENT ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SERHAN TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Terzioğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Ülkü Güveli Genel Müdür Yardımcısı
Levent Nuri Taşkın Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Hasan Bayram Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Aydan Arslanbek Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Dağhan Bora Müşteri Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917784
BIST
10:001.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.559
En Düşük
1.557
10:007,5650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0891
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
10:009,0439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0674
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
10:00416,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,02
|Açılış
|: 416,44
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,91
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler10:00
|TRILC
|17,71
|6.155.677
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|SRVGY
|139,00
|3.933.005
|% 9,97
|
|DARDL
|34,86
|1.011.498
|% 9,97
|
|KAPLM
|26,08
|394.434
|% 9,95
|
|TKURU
|248,40
|65.578
|% -10,00
|
|CRFSA
|57,15
|575.843
|% -9,93
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,00
|41.831
|% -6,35
|
|SANEL
|5,43
|331.442
|% -6,06
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
|
|KERVT
|6,54
|10.116.733
|% 3,65
|
|EKGYO
|2,32
|9.594.497
|% 0,00
|
|SOKM
|12,98
|8.654.272
|% 2,93
|
|SISE
|7,72
|7.482.348
|% 0,00
|
|ENJSA
|11,95
|81.072.677
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,32
|9.594.497
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,47
|4.736.225
|% -3,14
|
|KERVT
|6,54
|10.116.733
|% 3,65
|
|SKBNK
|1,38
|1.839.684
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5599
|7,5650
|% 1,19
|
|Euro
|9,0335
|9,0439
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,5218
|10,5745
|% 0,88
|
|Frank
|8,1237
|8,1726
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0104
|2,0205
|% 1,15
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-13,43
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,44
|