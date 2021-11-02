***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALİ MURAT DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkan VekiliZEYNEP BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıAYŞEN ASLI KOÇER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıRASİM LEVENT ERGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYENER YAZLALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSERHAN TAYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü ProfesyoneliYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu BaşkanıZeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan VekiliAyşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu ÜyesiRasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu ÜyesiYener Yazlalı Yönetim Kurulu ÜyesiSerhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürLevent Nuri Taşkın MüdürSelçuk Bostancı MüdürHasan Bayram MüdürMehmet Cihan Kadıoğlu MüdürKadriye Bozkurt Müdür YardımcısıÖzlem Egemen Müşteri TemsilcisiAydan Arslanbek Müşteri TemsilcisiOnur Gökırmak Müşteri TemsilcisiDağhan Bora Müşteri Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973934BIST