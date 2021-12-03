***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliETEM DENİZ KIYICI Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu BaşkanıZeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan VekiliAyşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu ÜyesiRasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu ÜyesiYener Yazlalı Yönetim Kurulu ÜyesiSerhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürEtem Deniz Kıyıcı Genel Müdür YardımcısıLevent Nuri Taşkın MüdürSelçuk Bostancı MüdürHasan Bayram MüdürMehmet Cihan Kadıoğlu MüdürKadriye Bozkurt Müdür YardımcısıÖzlem Egemen Müşteri TemsilcisiAydan Arslanbek Müşteri TemsilcisiOnur Gökırmak Müşteri TemsilcisiDağhan Bora Müşteri Temsilcisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980814BIST