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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.12.2021 10:03
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
ETEM DENİZ KIYICI Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Rasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu Üyesi
Yener Yazlalı Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Etem Deniz Kıyıcı Genel Müdür Yardımcısı
Levent Nuri Taşkın Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Hasan Bayram Müdür
Mehmet Cihan Kadıoğlu Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Aydan Arslanbek Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Dağhan Bora Müşteri Temsilcisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980814


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PKENT 4.478,20 1.088.166 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
QNBFL 89,90 260.710 % 9,97  
PCILT 12,63 609.019 % 9,92  
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10:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6716 13,6933 % 0,22  
Euro 15,4260 15,4766 % -0,21  
Sterlin 18,1562 18,2473 % -0,02  
Frank 14,8271 14,9164 % 0,08  
Riyal 3,6447 3,6629 % 0,14  
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10:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.772 3,31  
Altın Gr. 782 782 2,56  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,36 22,39 -0,01  
Gümüş Gr. 9,84 9,87 0,00  
B. Petrol 70,81 70,81 1,14  
Seans Raporu 10:05
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