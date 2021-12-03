***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.12.2021 10:03
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
ETEM DENİZ KIYICI Yurtiçi Satış Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Rasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu Üyesi
Yener Yazlalı Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Etem Deniz Kıyıcı Genel Müdür Yardımcısı
Levent Nuri Taşkın Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Hasan Bayram Müdür
Mehmet Cihan Kadıoğlu Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Aydan Arslanbek Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Dağhan Bora Müşteri Temsilcisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980814
BIST
10:051.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.899
En Düşük
1.895
10:0513,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0300
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
10:0515,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0322
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
10:05779,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,23
|Açılış
|: 779,33
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler10:05
|PKENT
|4.478,20
|1.088.166
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|QNBFL
|89,90
|260.710
|% 9,97
|
|PCILT
|12,63
|609.019
|% 9,92
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|AVTUR
|2,17
|161.802
|% -4,82
|
|EKIZ
|7,31
|207.874
|% -4,82
|
|THYAO
|18,90
|206.365.944
|% 3,56
|
|KRDMD
|9,37
|107.238.975
|% 0,21
|
|TAVHL
|31,48
|69.261.063
|% 7,88
|
|SISE
|13,34
|59.972.051
|% 0,15
|
|GARAN
|11,67
|59.375.993
|% 0,17
|
|TSKB
|1,53
|38.641.058
|% 2,00
|
|ODAS
|1,56
|30.849.232
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,37
|36.424.586
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,20
|18.073.949
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,40
|44.491.870
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6716
|13,6933
|% 0,22
|
|Euro
|15,4260
|15,4766
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,1562
|18,2473
|% -0,02
|
|Frank
|14,8271
|14,9164
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6447
|3,6629
|% 0,14
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|3,31
|
|Altın Gr.
|782
|782
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,87
|0,00
|
|B. Petrol
|70,81
|70,81
|1,14
|