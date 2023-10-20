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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2023 11:44
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
NUR ERTUĞ Pazarlama, Strateji ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Rasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu Üyesi
Yener Yazlalı Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Nur Ertuğ Genel Müdür Yardımcısı
Ersin Muhaciroğlu Direktör
Dağhan Bora Direktör
Levent Nuri Taşkın Müdür
Özgür çelik Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Mehmet Cihan Kadıoğlu Müdür
Kutay Gözgör Müdür
Aydan Arslanbek Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Gökay Biçer Ankara Şube Müdürü
Tugay Ostan Ankara Şube Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207962


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DOFER 27,52 1.785.883 % 9,99  
VKING 30,40 11.014.902 % 9,99  
QNBFB 377,70 3.822.324 % 9,99  
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Sterlin 33,8791 34,0490 % 0,08  
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Riyal 7,4486 7,4859 % 0,22  
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12:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.984 9,50  
Altın Gr. 1.787 1.787 12,32  
Cumhuriyet 12.269 12.464 159,00  
Tam 12.032 12.109 37,00  
Yarım 6.034 6.080 19,00  
Çeyrek 3.008 3.040 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,25 0,17  
Gümüş Gr. 20,89 20,92 0,18  
B. Petrol 93,61 93,61 1,23  
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