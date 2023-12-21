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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.12.2023 15:30
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
NUR ERTUĞ Pazarlama, Strateji ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
ONUR DİRİM Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
HÜSNİYE YEŞİM ERGİN Satış Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Rasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu Üyesi
Yener Yazlalı Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Nur Ertuğ Genel Müdür Yardımcısı
Onur Dirim Genel Müdür Yardımcısı
Hüsniye Yeşim Ergin Genel Müdür Yardımcısı
Dağhan Bora Direktör
Ersin Muhaciroğlu Direktör
Levent Nuri Taşkın Müdür
Özgür Çelik Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Mehmet Cihan Kadıoğlu Müdür
Kutay Gözgör Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Gökay Biçer Ankara Şube Müdürü
Tugay Ostan Ankara Şube Uzmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227715


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 5,50 3.465.254 % 10,00  
SAMAT 54,45 32.862.263 % 10,00  
FORTE 69,40 148.472.472 % 9,98  
QNBFB 312,00 16.209.648 % 9,96  
BAYRK 12,06 14.876.661 % 9,94  
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15:50 Alış Satış %  
Dolar 29,1528 29,1602 % 0,10  
Euro 32,1191 32,1556 % 0,91  
Sterlin 36,8269 37,0115 % 0,41  
Frank 33,8369 34,0407 % 0,72  
Riyal 7,7501 7,7890 % 0,09  
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15:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,23 24,26 % 0,66  
Platin 967,61 969,81 % 0,66  
Paladyum 1.209,65 1.217,04 % 0,66  
Brent Pet. 78,55 78,55 % 0,66  
Altın Ons 2.037,72 2.038,02 % 0,66  
Seans Raporu 15:50
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