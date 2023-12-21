***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSERHAN TAYLAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Finans Sektörü ProfesyoneliNUR ERTUĞ Pazarlama, Strateji ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliONUR DİRİM Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliHÜSNİYE YEŞİM ERGİN Satış Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü ProfesyoneliSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu BaşkanıZeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan VekiliAyşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu ÜyesiRasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu ÜyesiYener Yazlalı Yönetim Kurulu ÜyesiSerhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürNur Ertuğ Genel Müdür YardımcısıOnur Dirim Genel Müdür YardımcısıHüsniye Yeşim Ergin Genel Müdür YardımcısıDağhan Bora DirektörErsin Muhaciroğlu DirektörLevent Nuri Taşkın MüdürÖzgür Çelik MüdürSelçuk Bostancı MüdürMehmet Cihan Kadıoğlu MüdürKutay Gözgör MüdürKadriye Bozkurt Müdür YardımcısıÖzlem Egemen Müşteri TemsilcisiOnur Gökırmak Müşteri TemsilcisiGökay Biçer Ankara Şube MüdürüTugay Ostan Ankara Şube Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227715BIST