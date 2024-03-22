***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2024 17:34
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Ali Murat DİNÇ Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu Üyesi
Rasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu Üyesi
Yener Yazlalı Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Nur Ertuğ Genel Müdür Yardımcısı
Onur Dirim Genel Müdür Yardımcısı
Hüsniye Yeşim Ergin Genel Müdür Yardımcısı
Dağhan Bora Direktör
Ersin Muhaciroğlu Direktör
Levent Nuri Taşkın Müdür
Selçuk Bostancı Müdür
Kutay Gözgör Müdür
Görkem Engin Müdür
Burçin Sırtmaç Müdür
Mehmet Cihan Kadıoğlu Müdür
Kadriye Bozkurt Müdür Yardımcısı
Gülşen İlayda Özbek Müdür Yardımcısı
Özlem Egemen Müşteri Temsilcisi
Onur Gökırmak Müşteri Temsilcisi
Gökay Biçer Ankara Şube Müdürü
Tugay Ostan Ankara Şube Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261546
BIST