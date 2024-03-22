***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviAli Murat DİNÇ Yönetim Kurulu BaşkanıZeynep Bozkurt Yönetim Kurulu Başkan VekiliAyşen Aslı Koçer Yönetim Kurulu ÜyesiRasim Levnt Ergin Yönetim Kurulu ÜyesiYener Yazlalı Yönetim Kurulu ÜyesiSerhan Taylan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürNur Ertuğ Genel Müdür YardımcısıOnur Dirim Genel Müdür YardımcısıHüsniye Yeşim Ergin Genel Müdür YardımcısıDağhan Bora DirektörErsin Muhaciroğlu DirektörLevent Nuri Taşkın MüdürSelçuk Bostancı MüdürKutay Gözgör MüdürGörkem Engin MüdürBurçin Sırtmaç MüdürMehmet Cihan Kadıoğlu MüdürKadriye Bozkurt Müdür YardımcısıGülşen İlayda Özbek Müdür YardımcısıÖzlem Egemen Müşteri TemsilcisiOnur Gökırmak Müşteri TemsilcisiGökay Biçer Ankara Şube MüdürüTugay Ostan Ankara Şube Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261546BIST