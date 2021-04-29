***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2021 09:29
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
2021/34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "
BIST
11:091.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 17,11
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.404
En Düşük
1.391
11:098,1653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2146
En Düşük
8,1390
11:099,9103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0390
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0012
En Düşük
9,8754
11:09466,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,85
|Açılış
|: 466,35
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,91
BIST En Aktif Hisseler11:07
|RALYH
|3,80
|1.208.398
|% 9,83
|
|RYSAS
|4,27
|14.967.216
|% 9,77
|
|BJKAS
|7,55
|51.698.524
|% 8,32
|
|AYCES
|70,15
|3.636.232
|% 7,84
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|ATLAS
|1,83
|938.272
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|DESA
|14,12
|18.094.991
|% -6,86
|
|GARAN
|7,26
|427.959.025
|% 1,97
|
|EREGL
|19,14
|261.500.078
|% 1,06
|
|SASA
|36,74
|224.537.362
|% 0,93
|
|PETKM
|6,58
|217.622.916
|% 0,92
|
|KOZAL
|109,20
|139.069.072
|% 2,06
|
|GARAN
|7,26
|427.959.025
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,12
|90.248.183
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,10
|41.614.537
|% 2,80
|
|PETKM
|6,58
|217.622.916
|% 0,92
|
|AKBNK
|4,91
|121.690.949
|% 1,24
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1566
|8,1605
|% -0,34
|
|Euro
|9,8968
|9,9060
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3715
|11,4286
|% -0,12
|
|Frank
|8,9345
|8,9883
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1713
|2,1822
|% -0,27
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,76
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,38
|