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***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2021 09:29



***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2021
Karar Sayısı
2021/34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 3,80 1.208.398 % 9,83  
RYSAS 4,27 14.967.216 % 9,77  
BJKAS 7,55 51.698.524 % 8,32  
AYCES 70,15 3.636.232 % 7,84  
MERIT 241,50 940.643 % 7,81  
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11:07 Alış Satış %  
Dolar 8,1566 8,1605 % -0,34  
Euro 9,8968 9,9060 % -0,44  
Sterlin 11,3715 11,4286 % -0,12  
Frank 8,9345 8,9883 % -0,40  
Riyal 2,1713 2,1822 % -0,27  
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11:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -0,76  
Altın Gr. 468 468 -1,38  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,40 26,43 0,21  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,03  
B. Petrol 67,16 67,16 0,38  
Seans Raporu 11:07
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