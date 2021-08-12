***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.08.2021 17:44
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2021
Karar Sayısı
2021/55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 12/08/2021 KARAR SAYISI: 2021/ 55
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01 Ocak-30 Haziran 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Zeynep Terzioğlu Serhan Taylan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
17:461.443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 31,63
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
17:468,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0480
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
17:4610,0774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
17:46482,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,73
|Açılış
|: 482,01
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler17:46
|VKFYO
|6,82
|27.876.811
|% 10,00
|
|DOBUR
|19,61
|3.824.397
|% 9,98
|
|VAKFN
|8,96
|150.101.135
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|24.408.536
|% 9,93
|
|AGYO
|2,88
|43.753.343
|% 9,92
|
|FADE
|8,66
|155.497.506
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.021.744
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.569.804
|% -9,88
|
|KUYAS
|2,53
|40.203.489
|% -8,33
|
|EDIP
|3,78
|83.671.991
|% -8,03
|
|GARAN
|9,30
|1.809.220.267
|% 3,91
|
|KRDMD
|8,10
|1.219.088.414
|% 2,79
|
|TUPRS
|98,40
|949.012.138
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,50
|779.228.717
|% 3,31
|
|EREGL
|19,69
|770.487.670
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,50
|779.228.717
|% 3,31
|
|GARAN
|9,30
|1.809.220.267
|% 3,91
|
|KRDMD
|8,10
|1.219.088.414
|% 2,79
|
|GLYHO
|2,22
|186.839.727
|% -2,63
|
|PETKM
|5,95
|482.286.624
|% 3,12
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5743
|8,5769
|% -0,56
|
|Euro
|10,0696
|10,0774
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8209
|11,8802
|% -0,85
|
|Frank
|9,2486
|9,3043
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2801
|2,2915
|% -0,56
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-3,64
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,14
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-0,11
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 14, 761.00 milyon TL de