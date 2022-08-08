***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 16:20
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
2022/86
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 08/08/2022 KARAR SAYISI: 2022/ 86
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01 Ocak-30 Haziran 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Zeynep Bozkurt Serhan Taylan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052932
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
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2.807
En Düşük
2.762
17:5917,8973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0523
|Açılış
|: 17,9800
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|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.034,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.034,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8865
|17,8973
|% -0,29
|
|Euro
|18,3045
|18,3257
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,6089
|21,7173
|% 0,09
|
|Frank
|18,7476
|18,8606
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7540
|4,7778
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|6,21
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|3,13
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.925
|6.994
|7,00
|
|Yarım
|3.374
|3.419
|3,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,49
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,66
|96,66
|0,01
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