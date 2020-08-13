***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
13.08.2020 15:45
***EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2020
Karar Sayısı
2020/58
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABÜLÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:12/08/2020 KARAR SAYISI:2020/ 58
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01 Ocak-30 Haziran 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
Beyan ederiz. Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ümit Sönmez Aktuğ Alimoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868619
BIST
15:361.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
15:367,3140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
15:368,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
15:36452,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 452,68
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler15:36
|GLBMD
|4,95
|2.777.386
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|38.777.716
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.489.286
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|107.608
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.521.676
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|TUPRS
|79,00
|817.537.013
|% 1,61
|
|ASELS
|17,94
|813.229.468
|% 1,07
|
|GARAN
|7,04
|638.003.331
|% -0,42
|
|GUSGR
|6,26
|616.981.390
|% 2,79
|
|THYAO
|11,23
|608.414.144
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,03
|603.685.013
|% -0,49
|
|KARSN
|3,19
|604.196.534
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,55
|281.069.786
|% 2,65
|
|KRDMD
|2,92
|533.689.029
|% -3,31
|
|ODAS
|2,54
|355.286.441
|% 0,40
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3067
|7,3140
|% -0,27
|
|Euro
|8,6488
|8,6638
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,5581
|9,6060
|% 0,32
|
|Frank
|8,0026
|8,0508
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9471
|1,9569
|% -0,13
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|13,45
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.019
|3.065
|-8,00
|
|Tam
|3.005
|3.083
|-11,95
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-5,78
|
|Çeyrek
|729
|746
|-2,89
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,12
|
|B. Petrol
|45,43
|45,43
|0,00
|