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***EFG* *HTTBT*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

22.02.2022 15:20
***EFG* *HTTBT*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arz


***EFG******HTTBT*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003445


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Yarım 2.706 2.777 48,04  
Çeyrek 1.357 1.389 24,25  
Gümüş.Ons 24,08 24,11 0,16  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 0,17  
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