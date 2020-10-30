***EGCEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EGCEY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EGCEY]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve 06/04/2020 tarihinde uyarılan Egeli &Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin faaliyetini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885238BIST