***EGCEY* *EGCYH* *EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
13.05.2020 18:11
***EGCEY******EGCYH******EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGCEY, EGCYH, EGCYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (EGCYH), Egeli&Co Enerji Yatırımları A.Ş. (EGCEY) ve Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGCYO) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle EGCYH, EGCEY ve EGCYO paylarında 14/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
EGCYH, EGCEY ve EGCYO paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844777
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0188
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5610
18:05385,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,87
|Açılış
|: 385,02
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5052
|8,5478
|% -0,55
|
|Frank
|7,1599
|7,2031
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|12,78
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.519
|9,00
|
|Tam
|2.549
|2.585
|9,20
|
|Yarım
|1.244
|1.264
|4,50
|
|Çeyrek
|622
|632
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,58
|29,58
|-0,40
|
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