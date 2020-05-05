***EGCEY* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2020 09:45
***EGCEY******EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGCEY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,74-0,74TL fiyat aralığından 840,000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %36,75 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/05/2020 0 840.000 -840.000 8.190.055,04 7.350.055,04 % 40,95 % 40,95 % 36,75 % 36,75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842471
BIST
11:1399.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 496,66
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
11:137,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:137,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:13386,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,22
|Açılış
|: 386,62
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.810.452
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.859.689
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|UNYEC
|4,91
|5.339.178
|% -9,41
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|PETUN
|23,80
|267.513.207
|% -4,11
|
|GARAN
|8,27
|208.980.244
|% 1,22
|
|AFYON
|2,81
|197.687.153
|% -4,42
|
|KRDMD
|2,26
|186.810.203
|% 4,63
|
|PGSUS
|53,60
|176.578.355
|% -3,42
|
|KRDMD
|2,26
|186.810.203
|% 4,63
|
|AFYON
|2,81
|197.687.153
|% -4,42
|
|GSRAY
|2,67
|161.167.148
|% -3,96
|
|KARSN
|1,79
|68.437.149
|% -1,65
|
|GUSGR
|2,96
|110.093.297
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7724
|8,8164
|% 0,40
|
|Frank
|7,2794
|7,3233
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8739
|1,8833
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,44
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,10
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|29,02
|29,02
|1,82
|