***EGCEY* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2020 21:08
***EGCEY******EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11-12 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,16-1,27TL fiyat aralığından 100,000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %33,25 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/05/2020 0 50.000 -50.000 6.750.055,04 6.700.055,04 % 33,75 % 33,75 % 33,5 % 33,5
12/05/2020 0 50.000 -50.000 6.700.055,04 6.650.055,04 % 33,5 % 33,5 % 33,25 % 33,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844610
BIST
18:0599.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.823,65
|Açılış
|: 97.926
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|Önceki Kapanış
|: 97.792
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99.708
En Düşük
97.740
18:056,9966
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0765
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0768
En Düşük
6,9742
18:057,5970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0523
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,5689
18:05383,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -2,81
|Açılış
|: 383,22
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|Önceki Kapanış
|: 386,03
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386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.686.991
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.421.462
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.673.848
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.226.672
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.580
|% 10,00
|
|SERVE
|5,04
|2.003.893
|% -10,00
|
|SEYKM
|10,38
|49.203.887
|% -9,97
|
|BMELK
|4,61
|779.347
|% -9,96
|
|GEDIK
|20,76
|68.271.451
|% -7,49
|
|KRDMA
|2,71
|76.226.905
|% -6,87
|
|GARAN
|7,91
|978.119.700
|% 1,93
|
|ASELS
|27,42
|762.933.895
|% 2,08
|
|MGROS
|32,82
|645.558.848
|% 3,86
|
|ECILC
|5,42
|559.732.626
|% 9,94
|
|AKBNK
|5,61
|549.884.493
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,31
|450.304.987
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,17
|283.185.488
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,39
|384.324.660
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|94.330.452
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|100.274.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5609
|8,6038
|% -1,56
|
|Frank
|7,1867
|7,2300
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|6,39
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.512
|-25,90
|
|Tam
|2.537
|2.577
|-26,60
|
|Yarım
|1.238
|1.260
|-13,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
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|B. Petrol
|30,10
|30,10
|0,47
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