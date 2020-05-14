***EGCEY* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.05.2020 18:49
***EGCEY******EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13-14 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 1,39-1,52TL fiyat aralığından 650,000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %30,00 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/05/2020 0 50.000 -50.000 6.650.055,04 6.600.055,04 % 33,25 % 33,25 % 33 % 33
14/05/2020 0 600.000 -600.000 6.600.055,04 6.000.000,04 % 33 % 33 % 30 % 30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845088
BIST
18:0599.193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -966,10
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:056,9474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9832
En Düşük
6,9418
18:057,5075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0312
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5599
En Düşük
7,4990
18:05387,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,07
|Açılış
|: 387,39
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|12.023.048
|% 10,00
|
|KAPLM
|6,82
|8.648.939
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|679.420
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|532.908
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|157.400
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|130.257.617
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|407.976.900
|% -9,99
|
|EKIZ
|18,78
|10.030.015
|% -9,97
|
|GLRYH
|20,04
|57.268.975
|% -9,97
|
|ASELS
|29,22
|1.702.473.285
|% 1,95
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|GARAN
|7,69
|839.631.584
|% -2,66
|
|SASA
|9,22
|475.702.208
|% 1,32
|
|SELEC
|8,79
|474.385.777
|% -8,53
|
|ECILC
|5,72
|1.297.754.954
|% -4,03
|
|KRDMD
|2,50
|458.939.474
|% 2,46
|
|IEYHO
|0,63
|110.375.189
|% 5,00
|
|IHLGM
|1,14
|165.938.083
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|142.522.302
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4484
|8,4907
|% -0,72
|
|Frank
|7,1151
|7,1580
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8451
|1,8543
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|17,36
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,08
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.533
|14,00
|
|Tam
|2.561
|2.599
|14,50
|
|Yarım
|1.250
|1.270
|7,10
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
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|B. Petrol
|30,09
|30,09
|0,90
|
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