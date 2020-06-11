***EGCEY* *EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2020 18:26
***EGCEY******EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
11 Haziran 2020 tarih aralığında EGCEY payları ile ilgili olarak 1,61 TL fiyat aralığından 250,000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %25 sınırına düşmüştür.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/06/2020 0 250.000 -250.000 5.250.055,04 5.000.055,04 % 26,25 % 26,25 % 25 % 25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850749
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0662
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0737
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8023
En Düşük
7,6811
18:05381,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,60
|Açılış
|: 381,31
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.101.168
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6079
|8,6511
|% 0,00
|
|Frank
|7,2587
|7,3024
|% 1,55
|
|Riyal
|1,8167
|1,8258
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-5,85
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,25
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.490
|7,20
|
|Tam
|2.536
|2.558
|7,50
|
|Yarım
|1.237
|1.249
|5,50
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,22
|38,22
|-3,51
|
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