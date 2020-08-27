***EGCEY* *EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***EGCEY******EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [EGCEY, EGCYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31/03/2020 ve 30/06/2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. (27.10.2020 (dahil) tarihine kadar)- Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (27.10.2020 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871424BIST