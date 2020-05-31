***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAbaküs Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 29 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 2020 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847910BIST