***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884063BIST