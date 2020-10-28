***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.10.2020 13:33
***EGCEY*** EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884664
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0312
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35498,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,58
|Açılış
|: 498,10
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
496,79
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2473
|8,2527
|% 0,83
|
|Euro
|9,6679
|9,6901
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,6826
|10,7361
|% 0,41
|
|Frank
|9,0195
|9,0738
|% 0,62
|
|Riyal
|2,1934
|2,2044
|% 0,88
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-31,25
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-14,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|-7,02
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-3,39
|
|Çeyrek
|799
|817
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,21
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|-1,78
|
Seans Raporu
12:35
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